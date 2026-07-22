Repsol consigue una ayuda de 133,39 millones de euros para la producción de hidrógeno verde en la refinería de A Coruña

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) acaba de conceder una ayuda de 133,39 millones de euros a Repsol para producir hidrógeno verde en la refinería de A Coruña.

El proyecto, conocido como ATLAS Electrolyser Plan, consiste en una planta de producción de hidrógeno renovable mediante electrólisis PEM de 50 megavatios, que se integrará en la propia refinería de Repsol y tendrá como objetivo sustituir hidrógenos gris en procesos de descarbonización industrial, de modo que se contamine menos en estos procesos, ya que se utilizarán menos combustibles fósiles.

La compañía prevé producir un total de 60.634 toneladas de este gas en diez años con este "proyecto incipiente" y matiza que este importe no estaría destinado a la construcción de la fábrica, sino que está condicionado a la propia producción del hidrógeno. De este modo, la ayuda estatal representa un apoyo de 2,2 euros por cada kilo de hidrógeno verde producido. Según la resolución, la entidad deberá justificar semestralmente el rendimiento en estas instalaciones.

La ayuda del Estado está condicionada a que Repsol consiga la autorización ambiental integrada en 24 meses desde la fecha de la publicación de la resolución, es decir, desde el pasado lunes. Otro de los requisitos es que en un máximo de 5 años comience las operaciones en las instalaciones de la refinería.

Su otro candidato, el proyecto Puertollano Hydrogen Networks, también recibirá una ayuda de 49,8 millones para una planta de 12,27 megavatios para generar 22.130 toneladas de hidrógeno verde también a diez años vista.

Repsol destaca que está revisando el anuncio para decidir si acepta la ayuda del IDAE, para lo que tiene un plazo de una semana.

"Valle de Hidrógeno"

La petrolera ya había recibido provisionalmente una ayuda de 170 millones de euros del Estado para el desarrollar conjuntamente con la multinacional energética Ignis un "valle del hidrógeno". Mientras que Ignis se centra en sintetizar hidrógeno en los terrenos que ocuparon Alcoa y Alú Ibérica para fabricar amoníaco en el puerto exterior, Repsol se ocupará de producir este gas para abastecer en la propia refinería.

Este proyecto de la petrolera todavía está sin definir, aunque el año pasado aclaró que es distinto a la planta de hidrógeno verde que desarrollaba en Cerceda con Naturgy y Reganosa. Esta última iniciativa se canceló en diciembre de 2025, a pesar de que había sido calificado como proyecto estratégico por la Xunta. Las empresas esgrimieron entonces motivos de costes al alza, entre otros por haber una ausencia de energías renovables cerca de la planta proyectada.

Iberdrola desiste de la ayuda

Repsol consiguió la ayuda gracias a la renuncia de la solicitud presentada por Iberdrola, que había presentado dos proyectos: el Noon II y ODIN.

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El Noon II consistía en una planta de 80 megavatios en Huelva; y el ODIN o el RFNBO Hydrogen for Derivates Production (promovido con Magnon Green Energy) planteaba también en Huelva unas instalaciones con una potencia de 140 megavatios para hidrógeno verde destinado a usos industriales y transporte pesado.