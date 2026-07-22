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El BNG llevará a pleno que el Concello de A Coruña abra el polígono de San Amaro

El BNG lamenta que la finalización de las obras de urbanización en San Amaro no ha permitido aún la movilidad peatonal de los vecinos de la zona

Obras en el polígono de San Amaro.

Obras en el polígono de San Amaro. / Carlos Pardellas

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RAC

A Coruña

La portavoz del BNG en el Ayuntamiento, Avia Veira, ha registrado un ruego oral para que el Gobierno local abra al público el polígono de San Amaro, una vez concluidas las obras de urbanización. Tal y como explica Veira en la exposición de motivos de este ruego oral, las obras de urbanización del polígono de San Amaro comenzaron en junio de 2024 y conllevaban “a apertura de novas vías de conexión entre a rúa Orillamar, San Pedro, San Amaro e Fonte de San Amaro”, así como “a mellora de accesibilidade entre estas rúas e o Paseo Marítimo”.

El Bloque informa que también se acondicionó el espacio situado entre el Paseo Marítimo y la calle Regata Cutty Sark, muy utilizado por el vecindario de As Durmideiras y de las citadas calles. Sin embargo, las vecinas y los vecinos de la zona “están a ver limitada a súa mobilidade peonil”, ya que la obra, pese a estar finalizada, todavía no ha sido abierta al público. Por este motivo, la candidata del BNG a la Alcaldía llevará este asunto al próximo pleno del Ayuntamiento, que se celebrará en el mes de septiembre.

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