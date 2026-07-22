El taxi metropolitano avanza «pouco a pouco» y sin fecha de aplicación

El servicio de taxi para todo el área metropolitana de A Coruña todavía no tiene fecha de aplicación y avanza «pouco a pouco» tras una primera reunión que deja «boa sintonía» entre el Concello, RadioTaxi, TeleTaxi y la Xunta de Galicia, según expresó la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey en rueda de prensa. «Todos entendemos que a realidad actual é supramunicipal, que excede os límites da cidade», comentó.

«Con esa visión metropolitana traballaremos conxuntamente co sector do taxi, co resto de concellos da contorna e coa Xunta de Galicia para dar unha resposta aos veciños e veciñas da Coruña e toda a súa área de influencia. Pactaremos con eles todos os pasos a seguir e unha futura regulación desa zona de prestación conxunta metropolitana. Mantivemos unha primeira reunión coas dúas asociacións maioritarias, RadioTaxi e TeleTaxi, coas que hai moi boa sintonía á hora de organizar o transporte público de viaxeiros en taxi», expresó la regidora.

Noticias relacionadas

Rey califica la medida como una con «un impacto moi positivo» y rechaza dar unos plazos de implantación o del propio proceso de negociación con las partes involucradas. «Aínda non hai data de aplicación, acabamos de comezar e iremos pouco a pouco traballando», declaró. Sobre el servicio y lo que supondrá en términos prácticos, la alcaldesa explicó que la ciudadanía «podería coller taxis tanto na Coruña como no resto de concellos con independencia de onde estes estean censados, por así dicilo». «Aqueles concellos que teñen un sistema de taxi máis deficitario, polo que hai que agardar máis tempo, por exemplo, poderían servirse de máis vehículos á súa disposición e, polo tanto, ter un mellor servizo público», resolvió Rey sobre cómo afectará a los municipios próximos.