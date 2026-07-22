Tercer cambio en el proyecto de la estación de tren de A Coruña: mismo presupuesto y 7 meses más de obra

La nueva estación de tren de A Coruña encara la recta final de sus obras, que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) prevé terminar a finales de año. El proyecto inicial para la terminal de San Cristóbal ha sufrido tres modificaciones, tanto en tiempos como en presupuesto. Tras cambiar en 2024 el contrato adjudicado a Ferrovial para ampliar el presupuesto original y en febrero de este año para hacer ajustes en los edificios anexos, Adif vuelve a alterar el proyecto para incluir cambios "no sustanciales", sin, esta vez, elevar la inversión.

De acuerdo con el anuncio publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), la administradora ferroviaria reduce en unos 20.800 euros el precio de las obras en la estación intermodal, aunque aumenta el plazo de ejecución en siete meses, pasando de los 42 iniciales de obras a los 49. Esto afecta a los plazos de ejecución marcados con la firma del contrato en 2022, pero no a los que ha dado públicamente Adif en los últimos meses, que ya descontaba este retraso y mantiene el fin de obras en finales de 2026.

La actualización del presupuesto, aunque no es sustancial, se mantiene en los 71,9 millones de euros (sin IVA), cuando había sido adjudicado en 2022 por 59,96 millones. El incremento, por tanto, de la obra es de un 19,9%, algo menos del límite máximo que marca la Ley de Contratos del Sector Público, que indica que por encima del 20% la obra tendría que volver a ser licitada, para evitar que las empresas ganen con ofertas a la baja que después no pueden cumplir.

Reformas en el edificio histórico

La primera modificación del contrato, que supuso añadir unos 11,7 millones de euros al presupuesto inicial, se aprobó en diciembre de 2024 y abordaba la construcción de la estación provisional que ha prestado servicio a los viajeros durante el cierre de la terminal principal. En febrero de 2026 los cambios incluían la demolición de los edificios Dormitorio y Renfe Viajeros, la adecuación de las cubiertas de la marquesina principal la nueva distribución de las áreas VIP, la modificación de las carpinterías exteriores del edificio histórico y la introducción de medidas destinadas al cliente, además de otros cambios "no sustanciales" detectados, que encarecían la operación en 245.000 euros.

En este último ajuste, notificado este martes, Adif añade la actualización en el alcance en los trabajos de reforma interior del edificio histórico, la adaptación de los ascensores a la normativa vigente y la adaptación de los relojes a la tecnología NTP, además de otras modificaciones administrativas.

Pendiente

Las obras de la estación de tren se encuentran ahora en su fase final después de los cortes del tráfico ferroviario entre junio y julio para poder llevar a cabo el desmontaje del actual andén provisional y sus plataformas de acceso asociadas.

Los operarios trabajan en la instalación de la marquesina exterior, donde ya está colocada la estructura de un característico azul Portela (en referencia a César Portela, arquitecto autor del proyecto de la estación) del mismo color que otros elementos de la carpintería del exterior del edificio. Todavía quedan por instalar la cubierta acristalada que protegerá a los viajeros de la lluvia, así como los trabajos de urbanización del entorno.