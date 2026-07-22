Esta es la previsión del tiempo en A Coruña a 14 días

La ola de calor que afecta a España llega de refilón a A Coruña con un ligero ascenso de las temperaturas para este miércoles, aunque sin que los termómetros se acerquen a los episodios de calor extremo que afectaron en junio y a principios de julio a gran parte de Galicia.

Continuará la influencia de las altas presiones, con el anticiclón centrado al oeste de Irlanda, por lo que se esperan cielos con pocas nubes, alguna de tipo alto que no impedirán el paso del sol tras las brumas costeras en el litoral atlántico que se irán retirando hacia el mar en las horas centrales del día para volver a entrar por la noche.

Las temperaturas no experimentarán cambios significativos, los termómetros se moverán entre los los 17 grados de mínima y los 24 de máxima, mientras que los vientos soplarán moderados de componente este.

Jueves 23

Se espera un aumento de la nubosidad que dejará cielos cubiertos y temperaturas de entre 16 y 21 grados.

Viernes 24

Se mantendrán los cielos nubosos con posibilidad de chubascos al final del día. Las temperaturas no experimentarán cambios significativos, se quedarán entre los 16 y los 21 grados.

Tabla con la predicción de A Coruña detallada por la Agencia Estatal de Meteorología. / LOC

Sábado 25

Se esperan intervalos de nubes y claros, con precipitaciones. Las temperaturas se moverán entre los 16 grados de mínima y los 22 de máxima.

Domingo 26

Habrá alternancia de periodos nublados con otros de cielos soleados y se espera todavía alguna lluvia débil. Los valores térmicos seguirán sin cambios, entre los 16 y los 22 grados.

Lunes 27

El pronóstico indica que será una jornada de nubes y claros, con temperaturas en aumento. Los termómetros oscilarán entre los 18 y los 26 grados.

Martes 28

Se espera una jornada de cielos despejados y temperaturas de entre 16 y 24 grados.

Miércoles 29

La nubosidad de la mañana se irá retirando a medida que avance el día para dar paso a cielos soleados. Las temperaturas irán de los 15 a los 23 grados.

Jueves 30

Predominarán los cielos soleados aunque podría aparecer alguna nube alta. Los termómetros se moverán entre los 18 y los 25 grados.

Viernes 31

Los cielos estarán parcialmente nubosos y las temperaturas oscilarán entre los 17 y los 23 grados.

Sábado 1

Las nubes de la mañana darán paso a cielos soleados a lo largo del día. Los termómetros marcarán mínimas de 16 y máximas de 22 grados.

Domingo 2

Predominarán los cielos soleados y las temperaturas ián de los 17 a los 23 grados.

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Lunes 3

Se esperan intervalos de nubes y claros durante la mañana y cielos despejados por la tarde. Los termómetros se moverán entre los 16 grados de mínima y los 25 de máxima.