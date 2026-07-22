Tres detenidos en la A-66 en la provincia de Zamora tras huir de un control en A Coruña
Han abandonado su coche en Fontanillas de Castro y capturados posteriormente
Agencias
La Guardia Civil, durante un control establecido con ese fin en la Autovía de la Plata (A-66) a la altura de Fontanillas de Castro (Zamora), ha detenido a tres personas que viajaban en un vehículo que se había dado a la fuga en otro control establecido en la provincia de A Coruña.
Las detenciones se han producido después de que sobre las doce y media del mediodía de este miércoles se solicitase colaboración de la Guardia Civil de Zamora para identificar a los viajeros de ese vehículo que había huido a gran velocidad de un control en A Coruña, según ha informado el Instituto armado.
El vehículo, tras fugarse, continuó la marcha en dirección a la provincia de Ourense y desde allí siguió hacia Zamora por la autovía Rías Baixas (A-52), desde donde luego continuó camino a través de la A-66.
A lo largo del recorrido por la provincia de Zamora se estableció un dispositivo de búsqueda y seguimieinto en el que participaron unidades de seguridad ciudadana, de la agrupación de Tráfico, el equipo de drones Pegaso, la Oficina Móvil de Atencón al Peregrino y unidades de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil.
El vehículo fue localizado por agentes de Tráfico en la localidad de Fontanillas de Castro, de menos de un centenar de vecinos, sin ningún ocupante en su interior, aunque posteriormente, sobre las dos de la tarde, se logró detener a dos de sus ocupantes en un camino de la localidad y posteriormente al tercero junto a algunos enseres que portaba y que la Guardia Civil no ha especificado de qué se tratan.
Los detenidos y los efectos intervenidos han quedado a disposición de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Zamora.
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