El acuerdo de investidura entre el PSOE y El BNG a examen: sin apenas avances en movilidad o reclamaciones históricas

El fin del acuerdo entre el BNG y el PSOE de A Coruña supone un antes y un después en la política municipal a diez meses de las elecciones municipales. En estos últimos tres años, la relación entre ambos ha estado definida por altibajos provocados por los retrasos en las promesas del pacto de investidura y la falta de avances en otras cuestiones.

Este compromiso tras las elecciones de 2023 incluía hasta 52 medidas para asegurar avances en materia de vivienda, urbanismo, participación ciudadana o reclamaciones históricas.

Medidas transversales

Para dar su apoyo a la investidura de Inés Rey, los nacionalistas exigieron que se abriera una investigación en la trama del Sindicato de Trabajadores de la Limpieza (STL) para saber si las concesionarias de la recogida de basura y servicio de limpieza "se inhibieron de sus responsabilidades". También incluyeron la redacción de un proyecto de ley de área metropolitana, el impulso de un consorcio para la gestión de los terrenos portuarios o el plan municipal de accesibilidad, todos ellos asuntos todavía pendientes, según reprocha el Bloque.

Participación

El PSOE y el BNG habían acordado la creación del Consello Económico e Social, el Consello Municipal da Cultura y la convocatoria semestral de los Consellos de Deportes, Inclusión Social e de Saúde. Sí que se llegó a crear el Consello Económico y el de Cultura, aunque los nacionalistas denunciaron este martes que "teñen todos os órganos participativos paralizados".

Urbanismo

En el documento de junio de 2023, ambas formaciones se comprometían a las reformas del Plan General para abordar tres zonas en particular: As Percebeiras, el Parque del Agra y la Cantera de Adormideras. El parque del Agra ha sido el único de estos asuntos en los que se ha llegado a un acuerdo, con el desbloqueo el pasado mes de mayo para poder levantar hasta 300 viviendas en el entorno. La cantera de Adormideras todavía se encuentra a la espera, pendiente de un informe del órgano consultivo de la Unesco al encontrarse dentro del Plan especial de la Torre de Hércules, que ya está aprobado. Algo similar ocurre con As Percebeiras, con las licencias suspendidas para su revisión.

Movilidad

Es el área en la que apenas ha habido avances, ya que el Concello todavía no ha licitado el contrato de autobús, por lo que la revisión del mapa de líneas y la ampliación de horarios no han ocurrido. De hecho la portavoz Avia Veira citaba estos como uno de los incumplimientos por parte de los socialistas que motivaron la ruptura política.

Una de las medidas que sí se realizó durante el mandato fue el estudio de la gestión directa del servicio de transporte público urbano, que llegó a la conclusión que no era viable económicamente.

Vivienda

La vivienda es otro de los de los grandes temas de la legislatura. En este caso los socialistas y nacionalistas se habían comprometido a tres medidas a corto plazo: una ampliación de la bolsa de viviendas, la creación de un servicio de asesoramiento a inquilinos y un estudio del parque inmobiliario de la ciudad. De estos, el servicio de asesoramiento es el que se acabó poniendo en marcha y en la última negociación de los presupuestos de este año se acordó que se dieran más recursos.

Durante este mandato también se ha conseguido la declaración de mercado tensionado de vivienda, una de las grandes reclamaciones tanto de nacionalistas como socialistas.

Medio Ambiente

Las medidas pactadas en este ámbito están sobre todo relacionadas con la planta de tratamiento de residuos de Nostián, que ha vuelto a salir a licitación. Los nacionalistas han criticado los pliegos porque "empeora as condicións" y va en contra de la voluntad de la planta de reciclaje, "vital para a cidade e a loita contra o cambio climático", aunque el Ejecutivo local había destacado la "modernización de las instalaciones que tienen carencias".

Economía y comercio local

En este ámbito el PSOE y el BNG habían acordado estudiar la creación de una tasa Amazon para grandes distribuidores, que no se acabó por aprobar; una bolsa de bajos en alquiler y campañas de consumo para el comercio local, que se fueron desarrollando durante el mandato.

Servicios Sociales

Para este apartado las formaciones habían pactado la elaboración de un plan de inclusión social y un plan de salud mental. Este último sí se llegó a aprobar en 2024, mientras que el plan de inclusión social no se abordó.

Memoria democrática

Los nacionalistas reclamaban tanto la presentación de una demanda para recuperar la Casa Cornide como el inicio de la retirada de honores y distinciones a figuras vinculadas con el régimen franquista. El Pleno aprobó el pasado mes de marzo personarse en el recurso judicial contra los Franco para recuperar el inmueble, mientras que la retirada de honores todavía no ha ocurrido, a pesar de que se había puesto como fecha para iniciar el proceso en el primer semestre de este año.

El bloque también reclamaba el inicio de la negociación sobre la antigua prisión provincial, que tras las últimas sentencias, se encuentra otra vez sobre la mesa para un acuerdo con el Estado.