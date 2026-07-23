Las bandas Raposa, Sofía Espiñeira y Abril, finalistas del concurso Fran Pérez 'Narf' de música

Las artistas finalistas del concurso Fran Pérez 'Narf', de la Diputación de A Coruña, han sido Raposa, Sofía Espiñeira y Abril. Las bandas se disputarán el premio en una gala final en Santiago de Compostela el próximo 24 de octubre.

Sofía Espiñeira, natural de Mugardos, fue seleccionada por ser "unha compositora inquieta e con personalidade e cun discurso propio e arranxos moi coidados". La artista multidisciplinar acaba de publicr su segundo disco, Xeografías.

Raposa es una formación pontevedresa que apuesta por una mezcla de estilos clásicos, de jazz o la canción protesta. El jurado destacó su "proposta musical exquisita, cuns arranxos impecables e unha voz delicada, fermosa e con dinámica".

Finalmente, el grupo Abril centra su proyecto en las melodías tradicionales gallegas adaptadas a las sonoridades actuales. El dúo fue escogido por recoger "o legado dunha cosmovisión colectiva, cunhas composicións contemporáneas liderado por unha voz exquisitamente ornamentada"

Este certamen tiene como objetivo difundir, apoyar y promocionar artistas musicales gallegos, además de recordar y difundir la obra del músico y compositor Fran Pérez 'Narf'. El jurado encargado de seleccionar las propuestas estuvo compuesto por la diputada de Cultura Natividade González, los músicos Mercedes Peón y Ramón Bermejo, los periodistas Javier Becerra y Ana G. Liste, y la programadora Noemí Vázquez.

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En anteriores ediciones han ganado propuestas musicales como Belem Tajes, Caldo, Mounqup, Bala o Familia Caamagno.