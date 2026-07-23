Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Inditex financiará rutas en AlvedroAnálisis del pacto entre BNG y PSOE que terminó en rupturaLas terrazas de A Coruña, ante la nueva ley antitabacoAsí fue el concierto de Aitana en A CoruñaFiestas en las comarcas en directoFiestas de María Pita en directo
instagramlinkedin

El BNG cree que el nuevo contrato de tratamiento de residuos en Nostián desincentivará el reciclaje mientras que el PP denuncia falta de transparencia

Lamentan que el coste del contrato se incremente en casi 100 millones

Nave reciclaje planta Nostián-Coruña

Nave reciclaje planta Nostián-Coruña / LOC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

RAC

A Coruña

La Comisión de Seguimiento del proceso de licitación del contrato de tratamiento de residuos en Nostián se volvió a reunir tras quedar desierta la primera convocatoria. Tras ella, el BNG ha lamentado que el coste del contrato va a experimentar un incremento de más de 94 millones respeto a la previsión anterior.

Francisco Jorquera, edil representante del Bloque en la Comisión, entiende que las modificaciones pueden desincentivar el reciclaje "ao aumentar o prezo que cobrarán as empresas por enviar ao vertedorio os refugallos", explica. “Prodúcese un incremento significativo do custo da xestión dos refugallos, é dicir, da fracción do lixo que non se pode tratar e que se deriva a un vertedoiro”, explica Jorquera.

En un comunicado de prensa denuncian que también a efectos de valoración económica, el 60% del producto orgánico obtenido en planta a partir de residuos urbanos mezclados también se pasará a considerar residuo que irá al vertedero. “Para a nosa sorpresa, fixemos esta observación durante a reunión de hoxe, sen que o Goberno Local nos contestase”, añade Jorquera.

El PP denuncia falta de transparencia

Por su parte, el Partido Popular indica que no se dio ninguna explicación más allá del nuevo plazo de ofertas a la vez que se ha mostrado falta de transparencia por parte del gobierno municipal al negarse a contestar a las preguntas del representante conservador.

Noticias relacionadas

Según explican desde el partido, el edil del PP pretendía interrogar a Lage Tuñas sobre el posible nuevo incremento de la tasa de basura, el incumplimiento de las bonificaciones anunciadas o el precio para el Consorcio de As Mariñas con este nuevo contrato. "Todo lo que rodea a Nostián de este gobierno municipal huele peor que la basura", explican.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Inditex financiará la apertura de rutas aéreas de A Coruña a Lisboa, París, Londres y Estambul
  2. El bar de Monelos que ya vende 46.000 tortillas en A Coruña: 'Tardamos 7 años en llegar a la receta
  3. El rincón más inglés de A Coruña es una floristería al aire libre y lo cultiva una vecina de A Zapateira: 'A veces empiezo a las diez y salgo a las once de la noche
  4. La librería de A Coruña con libros hasta en el techo: 'Aquí dentro parece que estás en un submarino
  5. Tercer cambio en el proyecto de la estación de tren de A Coruña: mismo presupuesto y 7 meses más de obra
  6. Las terrazas de A Coruña se dividen por la nueva ley antitabaco: 'Ya era hora' frente a 'es una imposición
  7. Alejandro Sanz siempre triunfa en A Coruña
  8. El Centro Comercial Cuatro Caminos de A Coruña suma una nueva oferta a su zona de restauración

El BNG cree que el nuevo contrato de tratamiento de residuos en Nostián desincentivará el reciclaje mientras que el PP denuncia falta de transparencia

El BNG cree que el nuevo contrato de tratamiento de residuos en Nostián desincentivará el reciclaje mientras que el PP denuncia falta de transparencia

Perros y gafas de realidad virtual, la nueva terapia para pacientes menores oncológicos en el Hospital Materno de A Coruña

Vueling incrementará desde marzo de 2027 sus frecuencias entre A Coruña y Barcelona

El nuevo paso elevado de Alfonso Molina obliga a reducir la velocidad al entrar en A Coruña

El nuevo paso elevado de Alfonso Molina obliga a reducir la velocidad al entrar en A Coruña

El Concello de A Coruña aportará 450.000 euros a las actividades de las ANPAS y urge a la Xunta a asumir sus competencias

Inés Rey, sobre el acuerdo de Turismo de A Coruña e Inditex: "Debería ser ejemplo para muchas grandes empresas"

La CIG denuncia colapso en Urgencias del Chuac y el Sergas defiende que más del 90% de las camas disponibles están operativas

La CIG denuncia colapso en Urgencias del Chuac y el Sergas defiende que más del 90% de las camas disponibles están operativas

El radar más temido de Galicia está en A Coruña: bate su propio récord y roza las 40 sanciones al día

El radar más temido de Galicia está en A Coruña: bate su propio récord y roza las 40 sanciones al día
Tracking Pixel Contents