El BNG cree que el nuevo contrato de tratamiento de residuos en Nostián desincentivará el reciclaje mientras que el PP denuncia falta de transparencia

La Comisión de Seguimiento del proceso de licitación del contrato de tratamiento de residuos en Nostián se volvió a reunir tras quedar desierta la primera convocatoria. Tras ella, el BNG ha lamentado que el coste del contrato va a experimentar un incremento de más de 94 millones respeto a la previsión anterior.

Francisco Jorquera, edil representante del Bloque en la Comisión, entiende que las modificaciones pueden desincentivar el reciclaje "ao aumentar o prezo que cobrarán as empresas por enviar ao vertedorio os refugallos", explica. “Prodúcese un incremento significativo do custo da xestión dos refugallos, é dicir, da fracción do lixo que non se pode tratar e que se deriva a un vertedoiro”, explica Jorquera.

En un comunicado de prensa denuncian que también a efectos de valoración económica, el 60% del producto orgánico obtenido en planta a partir de residuos urbanos mezclados también se pasará a considerar residuo que irá al vertedero. “Para a nosa sorpresa, fixemos esta observación durante a reunión de hoxe, sen que o Goberno Local nos contestase”, añade Jorquera.

El PP denuncia falta de transparencia

Por su parte, el Partido Popular indica que no se dio ninguna explicación más allá del nuevo plazo de ofertas a la vez que se ha mostrado falta de transparencia por parte del gobierno municipal al negarse a contestar a las preguntas del representante conservador.

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Según explican desde el partido, el edil del PP pretendía interrogar a Lage Tuñas sobre el posible nuevo incremento de la tasa de basura, el incumplimiento de las bonificaciones anunciadas o el precio para el Consorcio de As Mariñas con este nuevo contrato. "Todo lo que rodea a Nostián de este gobierno municipal huele peor que la basura", explican.