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La CIG denuncia colapso en Urgencias del Chuac y el Sergas defiende que más del 90% de las camas disponibles están operativas

Fuentes del hospital indican que hay "una demanda superior a la habitual", con 650 urgencias en las últimas 24 horas y un 7% de ingresos

Vista exterior de Urgencias

Vista exterior de Urgencias / V. E.

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RAC

A Coruña

La CIG-Saúde de A Coruña alerta de la "grave saturación" en el servicio de Urgencias del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) por "la falta de planificación de la Gerencia durante el verano y de la insuficiencia de recursos". El Sergas reconoce que estos días hay "una demanda superior a la habitual", con 650 urgencias en las últimas 24 horas y un 7% de ingresos, pero el servicio "mantiene su actividad y la demanda de pacientes que recibe está siendo atendida en tiempo y forma adecuados en función de la gravedad de cada caso".

Según la CIG, "la presión asistencial ha obligado a habilitar cuatro pasillos adicionales para atender a pacientes, lo que evidencia el colapso del servicio y repercute tanto en la calidad asistencial como en las condiciones de trabajo del personal". Esto "no responde a un aumento imprevisto de la demanda, sino a una falta de previsión". "La Atención Primaria funciona bajo mínimos por la falta de cobertura de las vacaciones, reduciendo su capacidad, por lo que la población se ve obligada a acudir a Urgencias", denuncia la secretaria de CIG-Saúde de A Coruña, Isabel Golpe.

También advierte de que el Chuac mantiene más de 130 camas cerradas, "lo que impide realizar ingresos y obliga a los pacientes a permanecer durante horas e incluso días en Urgencias".

El Sergas indica que "el Área Sanitaria de A Coruña y Cee ha planificado, como todos los años antes del verano y al igual que hacen el resto de hospitales del país y de Europa, el número de camas operativas que es posible mantener durante la época estival", por lo que, en estos momentos, "más del 90% del total de las camas disponibles están operativas".

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"Cabe destacar que el 100% de las camas del Área Sanitaria están disponibles si la demanda asistencial así lo requiere. En cuanto a Atención Primaria, todos los puntos asistenciales permanecen operativos", añaden.

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