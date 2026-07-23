Comienza a funcionar el paso elevado entre Alfonso Molina y Linares Rivas que obliga a reducir la velocidad en la entrada a la ciudad

El paso elevado que ha comenzado ya a funcionar en el punto que conecta la entrada de la ciudad desde la avenida de Alfonso Molina por Linares Rivas obligará a los vehículos a reducir la velocidad de forma forzosa, en una zona limitada a 50 km/h.

La medida refuerza la seguridad vial en una zona que ya contaba con un aviso de radar informativo, situado antes de llegar a la altura de la conexión con ronda de Outeiro, de la necesidad de moderar la velocidad en el acceso a la ciudad.

La instalación del nuevo paso de peatones elevado se enmarca en las obras de reurbanización del entorno de un paso semafórico con alta densidad de tránsito.

Durante los trabajos ejecutados en el último año, se reformó la instalación de tuberías y se colocó un nuevo pavimento en las aceras con baldosas diferenciadas para facilitar el tránsito de las personas con movilidad y visibilidad reducida.