El Concello de A Coruña aportará 450.000 euros a las actividades de las ANPAS y urge a la Xunta a asumir sus competencias

La Federación de ANPAS de A Coruña y el Concello han firmado este jueves el nuevo convenio para el curso 2026-27 que aportará 450.000 euros para el desarrollo de actividades educativas en los centros de la ciudad, incluidas en la programación de Lecer. La alcaldesa Inés Rey, y la presidenta de la Federación, Lidia Paz, pusieron la rúbrica al convenio.

Como novedad este año también estará dentro de la oferta la iniciativa Chorus, que combina música y divulgación y en la que el año pasado participaron 640 alumnos y se reunieron 6.000 personas en el concierto final en el Coliseum.

“Mais tamén blindamos os outros grandes eixes do programa, coas actividades deportivas, culturais e de aprendizaxe de idiomas. Ferramentas diversas moi necesarias para o desenvolvemento dos nosos fillos e fillas”, ha aclarado la alcaldesa.

Con el convenio firmado este jueves los colegios públicos de la ciudad cuenten con actividades extraescolares que los centros no podrían ofertar porque, según denuncian las partes, la Xunta, con competencias en Educación, no las financia.

Urgen a la Xunta a asumir sus competencias

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha instado al Ejecutivo gallego a elaborar un "plan de inversión serio y concreto" para los centros escolares de la ciudad ante "cada vez más necesidades" de los mismos. "Las carencias estructurales son competencia de la Xunta", ha recalcado para exigir que "invierta en los centros educativos" de la urbe herculina.

En este sentido, ha explicado que el gobierno local le ha facilitado al autonómico un "estudio con carencias y necesidades" y ha solicitado "hasta en cuatro ocasiones" una reunión con los responsables en este ámbito. "No tenemos respuesta", ha denunciado. "No puede ser que anuncie actuaciones en más de 360 centros escolares de Galicia para este verano y ninguno esté en la ciudad de A Coruña", ha criticado.

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Asimismo, la regidora ha detallado que el municipio tiene "programada la ejecución de 1,7 millones en inversiones en los colegios y 2,7 en mantenimiento para 2026". "No es suficiente lo que invierte el Ayuntamiento frente a las necesidades que tienen los centros", ha asegurado.