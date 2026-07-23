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El Concello de A Coruña plantea mejoras en la tarjeta Millennium para hacerla más moderna y segura

Prevé instalar un nuevo chip sin contacto

El contrato está dividido en dos lotes con un presupuesto total de 459.679 euros

Un usuario saca una bicicleta de BiciCoruña

Un usuario saca una bicicleta de BiciCoruña / Iago López

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Ana Carro

A Coruña

El Concello de A Coruña va a renovar la tarjeta Millennium. Así figura en un anuncio sobre la licitación del contrato que prepara para hacerla más moderna y segura. Dividido en dos lotes, el contrato tiene un presupuesto total de 459.679 euros.

El Ayuntamiento pretende modernizar el sistema informático que da soporte a la tarjeta Millennium para adaptarlo a un nuevo modelo de tarjeta física, con mayores garantías de seguridad y prestaciones. Actualmente, esta tarjeta se usa para pagar el autobús urbano, para utilizar BiciCoruña o como carné de las bibliotecas municipales. Aunque muchos usuarios utilizan ya la aplicación que integra estos servicios, también hay muchas personas que siguen teniendo la tarjeta física, de ahí la necesidad de mejorarla.

La empresa adjudicataria deberá actualizar el software actual para hacerlo compatible con la nueva tecnología, realizar las pruebas necesarias antes de su puesta en marcha, implantar el sistema y formar al personal municipal. Además, instalará un sistema centralizado para gestionar las claves de seguridad que utilizan tanto las tarjetas como los dispositivos que las leen.

Una de las novedades es que se instalará un nuevo tipo de chip sin contacto. Esta tecnología permite acercar una tarjeta a un lector, sin introducirla ni deslizarla. El lector y la tarjeta intercambian información por radio a muy corta distancia. Actualmente la Millennium tiene un pequeño chip que hay que apoyar en la canceladora para pagar el billete.

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Aunque para los usuarios el cambio apenas será perceptible —seguirán utilizando la tarjeta acercándola al lector como hasta ahora—, el sistema que la sustenta será completamente nuevo. La renovación permitirá reforzar la seguridad de las validaciones, reducir el riesgo de copias o fraudes, facilitar la gestión de tarjetas perdidas o bloqueadas y simplificar la actualización de perfiles y permisos. Además, dejará preparada la infraestructura para incorporar nuevos servicios municipales y facilitar su integración con soluciones digitales o móviles en el futuro.

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