El Concello iniciará los trámites para nombrar a Salvador de Madariaga como hijo predilecto de A Coruña

El Concello de A Coruña iniciará los trámites para el nombramiento de Salvador de Madariaga como hijo predilecto de A Coruña. El anuncio lo realizó la alcaldesa Inés Rey durante el homenaje al autor por el 50º aniversario de su regreso del exilio, celebrado en el Salón de Sesiones de María Pita y organizado por el Instituto José Cornide de Estudios Coruñeses. “Desta forma, este Goberno quere contribuír a que a vida e obra deste grande intelectual galego siga viva e presente. Para que todo aquilo que nos ensinou no pasado sirva para tamén para seguir traballando nun futuro mellor e máis xusto”, expresó la regidora.

"Salvador de Madariaga pertence a unha xeración de xigantes sobre cuxos ombros avanzamos hoxe. Grandes intelectuais e artistas que, desde diferentes posturas e convencementos, contribuíron desde os seus respectivos recunchos a deixar un legado que puidésemos recoller e transformar en algo bonito e valioso. Unha sociedade máis xusta, máis ampla, máis comprensiva", señaló Rey esta tarde del 23 de julio de 1886, hace exactamente 140 años del nacimiento de Madariaga.

La regidora aprovechó la ocasión para reivindicar el espíritu inconformista de Madariaga, una de las "grandes mentes coruñesas que dedicó su vida a la defensa de la democracia" y a la lucha contra el régimen franquista desde fuera de España. En su discurso, Rey puso en valor al Madariaga humano que entregó “case media vida a que no seu país volvese saír o sol”. “A democracia, pola que Madariaga tanto sacrificou, merece sempre a pena”, añadió.

“Foron tantas as facetas que lle mostrou ao mundo que é difícil describir nunhas poucas palabras quen foi e que fixo. Un demócrata. Un intelectual. Un escritor. Un poeta. Un pensador. Todo isto é certo, mais non é todo. O que elevou realmente a figura xa inmensa de Madariaga foi o gran drama da súa vida. Un exilio de 40 anos. Lonxe da súa España e da súa Galicia. Lonxe das xentes, a cultura, as tradicións e as cidades que tanto amaba. Lonxe da terra dos seus recordos. E, con todo, desde lonxe, nunca perdeu a profunda conexión interior co seu fogar”, subrayó.

Estuvieron presentes en el acto el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro; la directora del Instituto José Cornide de Estudios Coruñeses, Ana Romero Masiá; el miembro numerario de la misma institución Emilio Grandío Seoane; el guitarrista Marcos Álvarez González, que interpretó a la guitarra la pieza Homenaxe a Toulouse Lautrec, de Eduardo Sainz de la Maza; el actor de doblaje Santiago Fernández, que recitó la Elegía a la muerte de Federico García Lorca, escrita por Madariaga en su faceta de poeta y publicada en 1937, poco después del asesinato del poeta, y el dibujante Siro López, autor de una caricatura conmemorativa de la que se entregó una copia al Ayuntamiento.