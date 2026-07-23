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El Concello de Santiago critica la falta de coordinación aeroportuaria tras el convenio entre Inditex y A Coruña

Reconoce como una buena noticia la colaboración empresarial para mejorar la conectividad de Galicia, pero apunta que debería ser la Xunta la que asuma esa organización para no duplicar rutas

os viajeros con sus maletas en el aeropuerto de Santiago

os viajeros con sus maletas en el aeropuerto de Santiago / Jesús Prieto

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David Suárez

Santiago de Compostela

Después del convenio empresarial anunciado este miércoles entre Inditex y el Concello de A Coruña para la promoción turística de la ciudad en el que, entre los ámbitos, se contempla la apertura de nuevas rutas en el aeropuerto de Alvedro con destinos como Lisboa, París, Londres y Estambul, la reacciones políticas desde Santiago no se han hecho esperar.

Preguntada por este asunto durante una rueda de prensa en el Pazo de Raxoi, la concejal de Turismo de la capital de Galicia Míriam Louzao, ha reconocido este jueves que es una buena noticia que las empresas estén interesadas en colaborar para hacer campañas de comunicación que mejoren la conectividad de nuestra comunidad.

A voceira do goberno local de Santiago Míriam Louzao

La portavoz del Gobierno de Santiago y edil de Turismo Míriam Louzao / Cedida

Una postura que Louzao no mantiene en cuanto a los destinos que se van a licitar. La edil compostelana ha vuelto a reafirmar la posición del Gobierno de Santiago, manifestando que falta una visión estratégica y de país para la coordinación aeroportuaria de Galicia que evite que suceda "o que vai pasar, duplicar rutas existentes".

En este sentido, ha remarcado que todas las conexiones que va a implementar el aeródromo coruñés ya están en el aeropuerto Rosalía de Castro, y ha incidido en que sería mejor poder ir a otros destinos para tener una mayor conectividad global dentro de nuestra comunidad.

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Un avión de Volotea en la pista del aeropuerto de Alvedro / CARLOS PARDELLAS / LCO

Para concluir, la concejal de Turismo de Santiago ha insistido en que debería ser la Xunta de Galicia la que asuma esa coordinación para que "non sucedan cosas coma esta".

Fuente: El Correo Gallego

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