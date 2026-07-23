El concierto de Aitana en A Coruña: una 'superestrella' brilla en el Coliseum

Seguro que para las decenas de fans que durmieron a las puertas del Coliseum para ver de cerca a Aitana el esfuerzo mereció la pena. Desde el primer minuto en que apareció, esta superestrella brilló con luz propia. Convirtió el Coliseum en su propio Cuarto Azul desde el que compartió confidencias y muchas canciones. La primera fue 6 de febrero. Y los gritos no tardaron en llegar. Igual que los móviles que se alzaron al cielo para grabar cada uno de sus movimientos. Ella apareció, junto a sus bailarines, vestida completamente de blanco y paseándose por las habitaciones recreadas sobre el escenario.

Aitana, en el concierto. / GYUS DE LA PAZ / LCO

Segundo Intento, No te has ido y ya te extraño o Los Ángeles animaron a un público muy entregado, que se empeñó en lucir pancartas para transmitirle mensajes a la cantante. «El mejor regalo de cumple es bailar contigo Las Babys», se podía leer en una. Hubo quien lució camisetas de la gira que dentro de un tiempo serán un bonito recuerdo. Incluso estaban los padres de la artista en la grada.

Seguidoras con pancartas / Gus de la Paz

«Boas noites A Coruña, qué ilusión estar aquí». Esas fueron sus primeras palabras. La artista catalana agradeció a las personas que acamparon fuera durante días y recordó que este es su «último concierto antes de una pausa de un mes». «Me hacía ilusión terminar en Galicia porque siempre me dais mucho cariño», confesó, animando a los presentes a «pasarlo bien».

Y así lo hicieron. Sonaron, entre otras, +(Más), Trankis, Cuarto Azul, Mon Amour y luego ya fue el turno de Las Babys, que puso a todo el Coliseum en pie para seguir una coreografía que une a pequeños y mayores. Porque sí, Aitana tiene un público joven, pero también hace cantar y bailar a madres y padres que acompañaron a sus hijos e hijas a esta cita ineludible. Los abanicos, en esta noche de verano, tampoco dejaron de moverse.

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Concierto de Aitana en A Coruña / Gus de la Paz

El momento más esperado llegó al final del concierto. «Él me dice que quiere divertirse. Yo le digo que los rumores vuelan», estribillo del éxito Superestrella, resonó con fuerza. Esa canción que no para de sonar en las radios y que se ha convertido casi en la banda sonora de La Roja en su conquista de la Copa del Mundo fue la guinda perfecta. Solo dos días después de acompañar a los jugadores de Luis de la Fuente en Cibeles, fue coreada en A Coruña. Justo después de Chica Perfecta y Conexión Psíquica. La mejor despedida posible.