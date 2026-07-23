La conexión con Estambul, una aspiración histórica del aeropuerto de A Coruña

Estambul figura como uno de los destinos estrátegicos en el plan del Consorcio de Turismo para captar rutas internacionales en el aeropuerto de Alvedro. El Ayuntamiento de A Coruña, con la ayuda económica de Inditex, se fija también en París, Londres y Lisboa, pero lo cierto es que el aeródromo de la ciudad turca, uno de los principales hubs a nivel mundial, siempre fue el destino pendiente -y deseado- de Alvedro.

Esta no es la primera vez que A Coruña intenta conectarse de forma directa con Estambul. Sí que en los últimos años se operaron algunos vuelos chárter, pero nunca hubo una ruta regular.

En el año 2012, la aerolínea Turkish Airlines, que tiene su gran centro de conexiones en este aeropuerto, analizaba las opciones que ofrecían los tres aeródromos gallegos para decidir en cuál de ellos implantaría sus operaciones. Ya entonces se hablaba de que Inditex podía jugar un papel determinante, pero finalmente la compañía turca eligió Santiago por su complemento turístico. Sin embargo, también informó a través de sus redes sociales de que conectaría Alvedro con Estambul a través de Bilbao. Quedó en un anuncio, porque nunca llegó a materializarse.

Turkish Airlines justificó en aquel momento, hace casi 13 años, que Lavacolla se ajustaba "muy bien" a sus "necesidades de servir a Galicia". La ruta funcionó hasta junio de 2016, un cese motivado, sobre todo, por no cumplirse las expectativas de ocupación y consolidación. Las conexiones se trasladaron a Sá Carneiro, en Oporto.

En mayo de 2017, Turkish incorporó A Coruña como "futura ruta" en un informe con un amplio listado de destinos. Era la única novedad prevista por la compañía en España, pero, una vez más, el anuncio nunca se hizo realidad. La aerolínea mantuvo Alvedro en sus planes durante varios años, favorecida también por los vínculos empresariales entre A Coruña y Turquía, aunque señalaba las limitaciones operativas y de la terminal coruñesa.

En los últimos años sí hubo vuelos chárter, sobre todo en épocas señalas como la Navidad. Soltour comercializó paquetes A Coruña–Estambul con vuelo directo de Pegasus en diciembre de 2023 y 2024.

Hay que tener en cuenta, además, que desde Estambul se puede viajar a casi cualquier parte del mundo, ya que hay enlaces directos a muchas capitales de Europa, a Oriente Medio, a Asia, a Latinoamérica y a África.