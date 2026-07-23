Gran expectación en la Torre de Hércules por el aterrizaje del Pesca 2 en la Rosa dos Ventos para evacuar a una persona
Estaba realizando una etapa del Camiño dos Faros cuando sufrió un golpe de calor
Gran expectación en el entorno de la Torre de Hércules en la tarde de este jueves cuando los muchos turistas y paseantes que estaban en el entorno del faro vieron que llegaba el helicóptero de Gardacostas de Galicia Pesca 2.
El motivo de este aterrizaje fue trasladar a una persona que estaba realizando una etapa del Camiño dos Faros en Malpica cuando sufrió un golpe de calor. Al encontrarse en un lugar de difícil acceso para las ambulancias, el 112 Galicia decidió movilizar el helicóptero para evacuarla.
En la Torre de Hércules estaba esperando una ambulancia para trasladarla de inmediato al Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña.
En el entorno del monumento se encontraban cientos de personas que asistieron a la evacuación.
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