Guía del Morriña Fest 2026 en A Coruña: artistas, horarios y escenarios
Los asistentes al festival podrán pagar con una pulsera recargable en barras y puestos
El Morriña Fest 2026 se celebra en A Coruña desde este viernes 24 hasta el domingo 26 de julio, con dos jornadas de pop y música urbana, mientras que la tercera estará dedicada a la electrónica. Myke Towers, Juanes, Manuel Turizo, Young Miko, Hard GZ y Belén Aguilera figuran entre los principales nombres de un cartel que culminará el domingo con Paul Kalkbrenner y Maceo Plex. Los conciertos tendrán lugar en el Muelle de Batería, dentro del puerto coruñés.
La programación se distribuirá entre los escenarios Estrella Galicia y Ron Negrita. Las actuaciones se han organizado de manera consecutiva, por lo que apenas habrá solapamientos entre conciertos y será posible seguir casi la totalidad del cartel. El viernes, las puertas abrirán a las 18.20 horas y la música sonará hasta bien entrada la madrugada. El sábado, el acceso comenzará a las 18.45 horas y el último concierto terminará a las 2.30 horas.
Horarios del Morriña Fest 2026 por días
Viernes 24 de julio
Escenario Estrella Galicia
19.30-20.30 horas: Belén Aguilera
21.10-22.10 horas: Luck Ra
23.00-00.00 horas: Juanes
00.50-2.00 horas: Manuel Turizo
Escenario Ron Negrita
18.50-19.30 horas: Lemot
20.30-21.10 horas: Javi Chapela
22.10-23.00 horas: Marlena
00.00-00.50 horas: John Pollón
2.00-2.50 horas: Henry Méndez
Sábado 25 de julio
Escenario Estrella Galicia
19.10-19.50 horas: Lewis Potter
20.40-21.40 horas: Hard GZ
22.30-23.30 horas: Young Miko
00.30-1.30 horas: Myke Towers
Escenario Ron Negrita
19.50-20.40 horas: 9Louro
21.40-22.30 horas: Junior H
23.30-00.30 horas: D. Valentino
1.30-2.30 horas: MVRK
Domingo 26 de julio
Morriña Brunch! Electronik
19.00-20.00 horas: Karras Martínez
20.00-21.30 horas: Deer Jade
21.30-23.30 horas: Maceo Plex
23.30-1.00 horas: Paul Kalkbrenner
Dónde validar la entrada y cómo funciona la pulsera
Las entradas hay que canjearlas por una pulsera personal e intransferible para acceder al recinto. La zona de validación y la taquilla estarán en la plaza de la Fábrica de Tabacos, a donde deberán dirigirse en primer lugar los asistentes.
La pulsera será el único método de pago aceptado en las barras, los puestos de comida y los de merchandising. Podrá recargarse en varios puntos del festival mediante tarjeta o efectivo. El saldo que quede sin gastar se podrá reclamar desde las 10.00 horas del 28 de julio hasta las 10.00 horas del 11 de agosto, por lo que es necesario conservar la pulsera.
Los menores de 16 años deberán acudir acompañados por su padre, madre, tutor o cuidador legal, mientras que quienes tengan 16 o 17 años podrán entrar sin un adulto. La organización podrá solicitar el DNI cuando existan dudas sobre la edad.
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