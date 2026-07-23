Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Inditex financiará rutas en AlvedroAnálisis del pacto entre BNG y PSOE que terminó en rupturaLas terrazas de A Coruña, ante la nueva ley antitabacoAsí fue el concierto de Aitana en A CoruñaFiestas en las comarcas en directoFiestas de María Pita en directo
instagramlinkedin

Guía del Morriña Fest 2026 en A Coruña: artistas, horarios y escenarios

Los asistentes al festival podrán pagar con una pulsera recargable en barras y puestos

Imagen del Morriña Fest 2025 en el Muelle de Batería

Imagen del Morriña Fest 2025 en el Muelle de Batería / Casteleiro

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

El Morriña Fest 2026 se celebra en A Coruña desde este viernes 24 hasta el domingo 26 de julio, con dos jornadas de pop y música urbana, mientras que la tercera estará dedicada a la electrónica. Myke Towers, Juanes, Manuel Turizo, Young Miko, Hard GZ y Belén Aguilera figuran entre los principales nombres de un cartel que culminará el domingo con Paul Kalkbrenner y Maceo Plex. Los conciertos tendrán lugar en el Muelle de Batería, dentro del puerto coruñés.

La programación se distribuirá entre los escenarios Estrella Galicia y Ron Negrita. Las actuaciones se han organizado de manera consecutiva, por lo que apenas habrá solapamientos entre conciertos y será posible seguir casi la totalidad del cartel. El viernes, las puertas abrirán a las 18.20 horas y la música sonará hasta bien entrada la madrugada. El sábado, el acceso comenzará a las 18.45 horas y el último concierto terminará a las 2.30 horas.

Horarios del Morriña Fest 2026 por días

Viernes 24 de julio

Escenario Estrella Galicia

19.30-20.30 horas: Belén Aguilera

21.10-22.10 horas: Luck Ra

23.00-00.00 horas: Juanes

00.50-2.00 horas: Manuel Turizo

Escenario Ron Negrita

18.50-19.30 horas: Lemot

20.30-21.10 horas: Javi Chapela

22.10-23.00 horas: Marlena

00.00-00.50 horas: John Pollón

2.00-2.50 horas: Henry Méndez

Sábado 25 de julio

Escenario Estrella Galicia

19.10-19.50 horas: Lewis Potter

20.40-21.40 horas: Hard GZ

22.30-23.30 horas: Young Miko

00.30-1.30 horas: Myke Towers

Escenario Ron Negrita

19.50-20.40 horas: 9Louro

21.40-22.30 horas: Junior H

23.30-00.30 horas: D. Valentino

1.30-2.30 horas: MVRK

Domingo 26 de julio

Morriña Brunch! Electronik

19.00-20.00 horas: Karras Martínez

20.00-21.30 horas: Deer Jade

21.30-23.30 horas: Maceo Plex

23.30-1.00 horas: Paul Kalkbrenner

Dónde validar la entrada y cómo funciona la pulsera

Las entradas hay que canjearlas por una pulsera personal e intransferible para acceder al recinto. La zona de validación y la taquilla estarán en la plaza de la Fábrica de Tabacos, a donde deberán dirigirse en primer lugar los asistentes.

La pulsera será el único método de pago aceptado en las barras, los puestos de comida y los de merchandising. Podrá recargarse en varios puntos del festival mediante tarjeta o efectivo. El saldo que quede sin gastar se podrá reclamar desde las 10.00 horas del 28 de julio hasta las 10.00 horas del 11 de agosto, por lo que es necesario conservar la pulsera.

Noticias relacionadas

Los menores de 16 años deberán acudir acompañados por su padre, madre, tutor o cuidador legal, mientras que quienes tengan 16 o 17 años podrán entrar sin un adulto. La organización podrá solicitar el DNI cuando existan dudas sobre la edad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Inditex financiará la apertura de rutas aéreas de A Coruña a Lisboa, París, Londres y Estambul
  2. El bar de Monelos que ya vende 46.000 tortillas en A Coruña: 'Tardamos 7 años en llegar a la receta
  3. El rincón más inglés de A Coruña es una floristería al aire libre y lo cultiva una vecina de A Zapateira: 'A veces empiezo a las diez y salgo a las once de la noche
  4. La librería de A Coruña con libros hasta en el techo: 'Aquí dentro parece que estás en un submarino
  5. Tercer cambio en el proyecto de la estación de tren de A Coruña: mismo presupuesto y 7 meses más de obra
  6. Las terrazas de A Coruña se dividen por la nueva ley antitabaco: 'Ya era hora' frente a 'es una imposición
  7. Alejandro Sanz siempre triunfa en A Coruña
  8. El Centro Comercial Cuatro Caminos de A Coruña suma una nueva oferta a su zona de restauración

Guía del Morriña Fest 2026 en A Coruña: artistas, horarios y escenarios

Guía del Morriña Fest 2026 en A Coruña: artistas, horarios y escenarios

Inauguran un monolito por los 501 años de la expedición a las Molucas que partió de A Coruña

Inauguran un monolito por los 501 años de la expedición a las Molucas que partió de A Coruña

Inés Rey, sobre el acuerdo de Turismo de A Coruña e Inditex: "Debería ser ejemplo para muchas grandes empresas"

Miguel Lorenzo pide mayor presencia policial en la calle Alcalde Marchesi y reparar deficiencias

Miguel Lorenzo pide mayor presencia policial en la calle Alcalde Marchesi y reparar deficiencias

El nuevo paso elevado de Alfonso Molina obliga a reducir la velocidad al entrar en A Coruña

El nuevo paso elevado de Alfonso Molina obliga a reducir la velocidad al entrar en A Coruña

El Concello de Santiago critica la falta de coordinación aeroportuaria tras el convenio entre Inditex y A Coruña

El Concello de Santiago critica la falta de coordinación aeroportuaria tras el convenio entre Inditex y A Coruña

Más allá de los vuelos en el acuerdo entre Turismo de A Coruña e Inditex: Difusión del eclipse, Grandes Veleros y exposiciones de MOP

El BNG cree que el nuevo contrato de tratamiento de residuos en Nostián desincentivará el reciclaje mientras que el PP denuncia falta de transparencia

El BNG cree que el nuevo contrato de tratamiento de residuos en Nostián desincentivará el reciclaje mientras que el PP denuncia falta de transparencia
Tracking Pixel Contents