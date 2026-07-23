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¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del jueves 23 de julio

Conferencias, fiestas, música o cine entre las propuestas

Uno de los grupos que actuarán en la Mardi Gras

Uno de los grupos que actuarán en la Mardi Gras / Carlos Perina

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RAC

A Coruña

Cine asiático de culto en la noche de Cinenterraza

22.30 horas | El ciclo Cinenterraza expone la proyección de La calle de la vergüenza de Kenji Mizoguchi, película de culto del cine japonés de los años 50. Después del pase de la cinta, el fotógrafo Mark Zlick realizará un coloquio.

Fórum Metropolitano

Homenaje al retorno de Salvador de Madariaga

19.00 horas | El Instituto José Cornide de Estudos Coruñeses organiza una jornada gratuita por el 50º aniversario del retorno de Salvador de Madariaga con conferencias, música en directo y lectura de poesía del autor.

Palacio Municipal

Una velada de ‘rock jam’ en la sala Mardi Gras

21.00 horas | La sala Mardi Gras celebra una nueva edición de sus veladas de ‘rock jam’ con una docena de artistas en directo, improvisando y reinventando, gracias a la República Musical Mardi Gras y el apoyo de las instituciones.

Sala Mardi Gras

Conferencia sobre el eclipse del 12 de agosto

20.00 horas | El presidente de la Agrupación Astronómica Coruñesa Ío, Óscar Blanco, ofrece la conferencia O eclipse da nosa vida, con consejos sobre cómo visualizar el fenómeno. Repartirán gafas homologadas a los asistentes.

Circo de Artesáns

La fiesta Perreo XXL anima la pista de baile

23.59 horas | La fiesta Perreo XXL toma la pista de baile de la sala Pelícano para dedicar una noche completa al reggaetón y el perreo, a través de ritmos latinos de ayer y hoy. Las entradas ya se encuentran disponibles.

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Sala Pelícano

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