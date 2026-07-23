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Inauguran un monolito por los 501 años de la expedición a las Molucas que partió de A Coruña

Partió el 24 de julio de 1525 desde el puerto coruñés

Monolito por los 501 años de la expedición a las Molucas

Monolito por los 501 años de la expedición a las Molucas / Casteleiro

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RAC

A Coruña

La Autoridad Portuaria de A Coruña y la Asociación de Historia y Cultura Militar Noroeste ha inaugurado en la mañana de este miércoles un monolito que recuerda la expedición que partió de A Coruña en 1525 rumbo a las islas Molucas.

Esta expedición fue dirigida por García Jofré de Loaysa y partió el 24 de julio de 1525 del puerto coruñés con destino a este archipiélago indonesio, conocido como las islas de las especias.

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Monolito por los 501 años de la expedición a las Molucas / Casteleiro

En el acto intervinieron Martín Fernández Prado, presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, y José Ricardo Pardo Gato, presidente de la Asociación de Historia y Cultura Militar Noroeste.

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