Inauguran un monolito por los 501 años de la expedición a las Molucas que partió de A Coruña
Partió el 24 de julio de 1525 desde el puerto coruñés
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A Coruña
La Autoridad Portuaria de A Coruña y la Asociación de Historia y Cultura Militar Noroeste ha inaugurado en la mañana de este miércoles un monolito que recuerda la expedición que partió de A Coruña en 1525 rumbo a las islas Molucas.
Esta expedición fue dirigida por García Jofré de Loaysa y partió el 24 de julio de 1525 del puerto coruñés con destino a este archipiélago indonesio, conocido como las islas de las especias.
En el acto intervinieron Martín Fernández Prado, presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, y José Ricardo Pardo Gato, presidente de la Asociación de Historia y Cultura Militar Noroeste.
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