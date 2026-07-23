Inés Rey, sobre el acuerdo de Turismo de A Coruña e Inditex: "Debería ser ejemplo para muchas grandes empresas"
La empresa con sede en Arteixo aportará 1,5 millones para la promoción de la ciudad
Agencias
La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha apelado a la colaboración público-privada para la promoción turística tras un acuerdo con Inditex que permitirá "reforzar" la estrategia exterior de la ciudad.
"Es momento de agradecer y reconocer su implicación y vinculación con el desarrollo de la ciudad", ha destacado. Lo ha hecho a preguntas de los medios de comunicación sobre la Junta de Gobierno del Consorcio de Turismo y Congresos de este viernes, donde se abordará la aprobación de la licitación de cinco nuevas rutas aéreas desde Alvedro y de un convenio con dicha compañía mediante el cual la multinacional aportará 1,5 millones de euros.
"Debería ser ejemplo para muchas grandes empresas, que las tenemos en A Coruña y en el área metropolitana, de cómo cooperando y trabajando juntos podemos hacer que una infraestructura como el aeropuerto de Alvedro siga despuntando y generando valor y nuevas rutas y destinos", ha expuesto.
Ha sido tras recalcar que la nueva licitación incluye las rutas nacionales a Málaga, Valencia, Bilbao, Alicante y Sevilla, mercados considerados "estratégicos" para la ciudad por su "potencial turístico, económico y de negocio". En concreto, el Ayuntamiento invertirá en esta iniciativa 6,5 millones de euros.
Al mismo tiempo, la regidora ha avanzado que "en el siguiente lote, irán rutas internacionales que ya se irán detallando". A este respecto, ha apuntado que "ahora" no van a concretar plazos.
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