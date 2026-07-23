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Mañana accidentada en A Coruña: herido leve el conductor de un patinete y choque entre un turismo y un camión en Alfonso Molina

La circulación de entrada a la ciudad se ve afectada con retenciones y paradas intermitentes de vehículos

Letrero luminoso que avisa de un accidente en la vía.

Letrero luminoso que avisa de un accidente en la vía. / Javier Lalín

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RAC

Dos accidentes han tenido lugar en la mañana de este jueves en A Coruña. El primero ocurrió pocos minutos después de las 08.00 horas en el cruce de ronda de Nelle con avenida de Arteixo. El conductor de un patinete resultó herido leve y tuvo que ser trasladado al hospital después de ser alcanzado por un turismo. 

El segundo siniestro se registró sobre las 09.30 horas cuando un turismo impactó contra un camión en la avenida Alfonso Molina, a la altura de la pasarela de Elviña. El accidente obligó a cortar el carril derecho de circulación, en sentido entrada a la ciudad, lo que ha provocado retenciones y paradas intermitentes de los vehículos en la vía a primera hora de esta mañana.

Circulación de entrada a la ciudad esta mañana en Alfonso Molina a través de las cámaras de la DGT.

Circulación de entrada a la ciudad esta mañana en Alfonso Molina a través de las cámaras de la DGT. / DGT

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