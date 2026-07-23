Más allá de los vuelos en el acuerdo entre Turismo de A Coruña e Inditex: Difusión del eclipse, Grandes Veleros y exposiciones de MOP

El acuerdo entre Turismo de A Coruña e Inditex, con vigencia durante 2026 y 2027 y posibilidad de prórroga en 2028, abarca cuatro ámbitos de la promoción de A Coruña: «conectividad aérea», «grandes hitos de ciudad y proyección exterior», «exposiciones y programación cultural tractora» y «actuaciones complementarias». En esos «grandes hitos» cita «específicamente» el eclipse solar total del 12 de agosto, la Regata de Grandes Veleros de 2027 y exposiciones como las organizadas por la Fundación Marta Ortega Pérez (MOP), constituida por la presidenta no ejecutiva de la compañía.

Inditex colaborará en la financiación de la «promoción y dinamización» del programa de actividades previsto por el histórico fenómeno astronómico, con «campañas informativas y promocionales, elaboración y difusión de materiales multilingües, programación y contenidos asociados a los Museos Científicos y al planetario, exposiciones itinerantes, habilitación de puntos de observación y recursos de atención al visitante».

Otro «gran hito» será la Regata de Grandes Veleros, la Tall Ships Races, que atracará en el puerto en 2027. No solo se tratará de posicionar la ciudad como «destino atlántico y marítimo» y de la «acogida institucional y turística» de las tripulaciones y delegaciones, sino de la «valorización turística de la fachada marítima y del patrimonio litoral, así como otras actuaciones de visibilidad y promoción asociadas a hitos marítimos de especial relevancia».

El cine y el audiovisual constituye otro de los apartados del convenio, para la «proyección creativa de la ciudad» con acciones «ligadas al posicionamiento de A Coruña como ciudad de cine y audiovisual». Entre otras iniciativas, el convenio cita programas de visibilidad y acogida vinculados a actividades, ciclos o encuentros del sector, y campañas y contenidos destinados a «reforzar la notoriedad de la ciudad como destino creativo y cultural contemporáneo».

Inditex y el Consorcio de Turismo coinciden en promocionar «exposiciones y programación cultural tractora», mediante el apoyo a exposiciones y actividades «vinculadas a museos, fundaciones y otros centros y entidades de actividades culturales y artísticas de particular relevancia de A Coruña». En ellas incluye el convenio «específicamente» las de la Fundación MOP y cualquier otra que, «por su singularidad, notoriedad o capacidad de atracción de visitantes, contribuya al posicionamiento y atractivo turístico de la ciudad».

La aportación económica de Inditex abarcará, además, toda «actuación complementaria de promoción» de A Coruña, «ligada a la cultura, el patrimonio, la gastronomía, la experiencia urbana y otros elementos diferenciales de A Coruña», «siempre que guarden relación directa con la finalidad de interés general del convenio».