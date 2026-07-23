Miguel Lorenzo pide mayor presencia policial en la calle Alcalde Marchesi y reparar deficiencias
Acusa a Inés Rey de no haber arreglado la "vergonzosa reforma" de 2022
Miguel Lorenzo, candidato del Partido Popular a la alcaldía, visitó este jueves la calle Alcalde Marchesi, en el barrio de Cuatro Caminos, para reunirse con representantes vecinales. En un comunicado enviado a los medios, el popular asegura que vecinos y comerciantes le han trasladado la inseguridad que se vive derivada del tráfico de drogas. "Inés Rey debe tomarse este problema en serio porque somos la ciudad de Galicia donde se cometen más delitos y no hace nada para solucionarlo", ha explicado.
Asimismo, también ha denunciado el mal estado en que continúa la calle tras no arreglar las deficiencias de la peatonalización. "Anunciaron a bombo y platillo que estaban arreglando el desastre de esta calle, pero vemos que ha quedado tan mal como antes de esta supuesta reparación. Inés Rey tardó cuatro años en atender la multitud de quejas por la gran chapuza que hizo en esta calle y no ha sido capaz de arreglarla a pesar de haber anunciado que le exigía la empresa constructora que lo solucionase", señala Lorenzo.
Lorenzo explica que tanto vecinos como comerciantes y su grupo municipal lleva desde 2022 que finalizó la obra denunciando la "vergonzosa reforma que la alcaldesa ni se atrevió a inaugurar de lo desastrosa que es".
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