Perros de terapia y gafas de realidad virtual ayudan a pacientes menores oncológicos en el Hospital Materno de A Coruña

Los pacientes menores de edad en terapia oncológica que pasan su ingreso en el Hospital Materno Infantil de A Coruña han comenzado una terapia emocional con perros y gafas de realidad virtual para "romper positivamente su rutina". "Esta terapia reduce bastante el estrés del paciente y, claramente, la ansiedad y el miedo que viven durante el ingreso hospitalario", explica la doctora Ana Alas, oncóloga pediátrica en el complejo, sobre esta iniciativa llamada Uniendo Pisadas. El proyecto parte de la fundación María José Jove (FMJJ) y la fundación Pública Galega de Investigación Biomédica (Inibic) en colaboración con Inocente Inocente y el equipo del centro de educación canino IncrescenTO.

"Viven de otra forma el tratamiento, porque el entorno médico puede ser hostil. Este es un espacio donde reciben tratamiento e intervenciones quirúrgicas. Con las visitas de los perros, su rutina se rompe positivamente y facilita el vínculo terapéutico. Vemos que los días de visita, los pacientes se muestran favorables a inyecciones, por ejemplo, porque desaparece ese temor. Este tratamiento favorece la conexión médica y la adhesión al entorno hospitalario, además de reducir el dolor emocional", expone Alas, que afirma que "los padres están muy satisfechos".

El proyecto Uniendo Pisadas tiene como objetivo asistir emocionalmente a pacientes en "procesos complejos que van más allá de la enfermedad física". La organización de la iniciativa advierte sobre los efectos de la hospitalización prolongada, los tratamientos invasivos, la fatiga o el aislamiento, que generan en pacientes de esa edad alteraciones emocionales, miedo y ansiedad. La presencia de perros entrenados en el entorno médico opera como "una herramienta facilitadora" que impulsa la motivación y la conexión entre los diferentes actores.

"Son perros entrenados para entrar en un hospital. Estos mismos perros aparecen en las gafas de realidad virtual y son los niños y las niñas los que eligen indicando sus preferencias, como el tamaño, el color o el tipo de pelo, más suave. Intentamos que los visite uno de los perros que han elegido y que estén satisfechos, o al menos en la siguiente visita. Esto responde a que, por ejemplo, si un paciente quiere tener un perro en brazos, pueda", detalla la responsable del área de Salud de la FMJJ, Emma Justo.

La terapia se realiza en una sala común habilitada para ello y, en caso de que un paciente deba estar en su habitación por un motivo de fuerza mayor, se trasladaría a un espacio cercano en su área. "El componente lúdico es fundamental para los menores. Ellos lo han recibido muy bien y, aunque es pronto para sacar conclusiones porque son pocas sesiones, esperamos obtener resultados positivos. Este programa refuerza nuestro compromiso con la humanización del paciente en su tiempo hospitalario y refuerza nuestra política de situarlo en el centro del eje, especialmente en un momento difícil", detalla Justo.

Desarrollo de la sesión

El proyecto Uniendo Pisadas sucede una vez a la semana del ingreso de pacientes menores oncológicos. Antes de cada sesión, los menores reciben apoyo visual mediante gafas de realidad virtual con imágenes reales de perros y ciertas actividades. Con este recurso se activa la anticipación a la experiencia y reduce la incertidumbre. La sesión se centra en la interacción directa con el perro y el profesional teniendo en cuenta el estado físico y emocional del menor. Se prioriza el juego, los momentos de calma y el contacto respetuoso. Posteriormente, cada niño y niña puede expresar libremente cómo ha vivido la experiencia y los aspectos más destacados. El dispositivo tecnológico sigue a su disposición con contenido personalizado y relacionado con perros.

"En principio las gafas de realidad virtual se aplican a este programa en exclusiva, que es pionero. En función de los resultados podrían ser reutilizadas también para otros programas similares con una persona ingresada, menor o adulta, porque trasladarse a otros lugares o estancias familiares en tiempo de ingreso es favorable para el paciente, incluso si es virtual", expone Justo.

La Fundación María José Jove inició en 2016 su apuesta por la terapia asistida con animales en entornos hospitalarios junto al Hospital de A Coruña, poniendo en marcha un programa pionero en la Unidad de Rehabilitación Infantil y Atención Temprana del Hospital Materno Infantil Teresa Herrera. El centro coruñés se convirtió en el primero de Galicia y uno de los primeros de España en permitir el acceso de perros con fines terapéuticos.