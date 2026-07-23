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El Puerto de A Coruña avanza en el diseño para un nuevo punto de atraque para Repsol en punta Langosteira

La Autoridad Portuaria licita la redacción de un diseño para ampliar el sur del pantalán y facilitar el atraque de buques de mayor tamaño

Imagen del Puerto Exterior de A Coruña

Imagen del Puerto Exterior de A Coruña / LOC

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RAC

A Coruña

El Puerto de A Coruña ha comenzado la licitación para contratar la asistencia técnica encargada de diseñar el proyecto del nuevo atraque para graneles líquidos de Repsol, con un presupuesto de más de 215.600 euros, sin impuestos.

La futura adjudicataria tendrá que encargarse del diseño del proyecto para habilitar la parte sur del pantalán además de instalar un duque alba adicional para que barcos más grandes puedan atracar allí. Este es uno de los compromisos que la Autoridad Portuaria había llegado con Repsol para completar el traslado de la terminal de San Diego al puerto exterior.

En el acuerdo con la empresa energética, se destacaba que "para el necesario mantenimiento de la actual actividad del Complejo Industrial de A Coruña, es preciso ampliar las actuales instalaciones del puerto exterior, para adaptarlas a la nueva configuración". El Puerto ya había licitado hace unas semanas las obras de prolongación del muelle A3 en 60 metros para habilitar un punto de atraque que permita amarrar buques de hasta 186 metros de eslora.

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La consultora encargada de redactar el plan tendrá cinco meses para hacerlo y en él tendrá que incluir análisis sobre propagación de oleaje, agitación, corrientes, maniobrabilidad o comportamiento de buques atracados, además de analizar los movimientos de tierra que serán necesarios para realizar las obras.

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