El radar más 'multón' de Galicia está en A Coruña: sorprende a un conductor cada media hora

Está en A Coruña, no da tregua y es el único radar de Galicia que se ha colado en el 'top 50' nacional. En 2025 el cinemómetro de la AG-55 (A Coruña-Carballo), en el punto kilométrico 11, volvió a repetir en la lista de los que más flashes disparan: un total de 14.052. Está en el puesto 50 en un ranking liderado por el ubicado en la pk 326 de la A-7 de Valencia, con casi 90.800 denuncias, según el informe publicado este jueves por Automovilistas Europeos Asociados (AEA) con datos de la DGT. Salen cuatro radares de Galicia de la lista negra de los 50 más sancionadores de toda España. En 2024 también estaban de la A-8 en el pk 545, en la provincia de Lugo; dos en la A-55 (en Mos y las curvas de Puxeiros), en la provincia de Pontevedra y otr en la A-52, en el pk 282, en Ourense.

Conducir por la autovía AG-55 a la altura del kilómetro 11 se ha convertido en un paseo minado para el bolsillo de miles de automovilistas. Allí se esconde la máquina de fotografiar y sancionar más implacable de toda Galicia: un dispositivo que casi cada media hora dejó un destello de multa: más de 14.000 en todo 2025. Este balance se traduce en una media de 38,5 multas al día, más de 1.100 al mes y, de media, un conductor sorprendido cada 37 minutos a más velocidad de la permitida.

El radar ya figuraba entre los más activos de España en 2024, cuando detectó 13.492 infracciones. Lejos de reducir su actividad, el pasado año sumó 560 denuncias más, un incremento del 4,2 %. El dato revela que no se trata de un repunte puntual, sino de un dispositivo que mantiene de forma sostenida un elevado volumen de sanciones.

La AG-55 es, además, la única carretera gallega representada en la nueva clasificación. Respecto al listado correspondiente a 2024, desaparecen del top 50 otros cuatro radares de la comunidad: el de la A-8 en el punto kilométrico 545, en Lugo; dos de la A-55 en la provincia de Pontevedra, situados en Mos y en el entorno de las curvas de Puxeiros; y el de la A-52 en el kilómetro 282, en Ourense.

Este ritmo coloca al tramo de la AG-55 en el puesto 50 del ranking nacional de los radares más castigadores de España, convirtiéndose en la única representación gallega en esa lista negra dominada por las carreteras del Levante y Andalucía.

Mapa nacional

La representación gallega contrasta con la concentración de radares en la Comunitat Valenciana y Andalucía, que reúnen la mitad de los 50 dispositivos incluidos en el informe.

En conjunto, los 50 radares incluidos en el informe acumularon más de 1,34 millones de denuncias durante 2025. Los diez primeros concentraron algo más de 511.000, alrededor del 38 % del total. Solo los radares de la Comunitat Valenciana y Andalucía sumaron cerca de 730.000 sanciones, más de la mitad de todas las recogidas en la clasificación.

El listado también refleja la entrada en funcionamiento o la intensificación de la actividad de numerosos dispositivos. Algunos pasan de apenas unas denuncias en 2024 a decenas de miles un año después. Es el caso del líder de la A-7 valenciana, que figura con seis sanciones el ejercicio anterior; del radar de la M-14 madrileña, que pasa de una a 28.306; o del situado en la V-23, también con una denuncia en 2024 y 20.493 en 2025.

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Tras la Comunidad Valenciana y Andalucía, Castilla y León es la comunidad con más presencia, con seis radares, seguida de Castilla-La Mancha, con cinco; Madrid, con cuatro, y Asturias, con tres. Canarias y Cantabria aportan dos cada una, mientras que Galicia, Navarra y Baleares cuentan con un único dispositivo entre los 50 primeros.