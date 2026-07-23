Conseguir trabajo en A Coruña en el mismo día es posible: la aplicación que conecta con IA a hosteleros y camareros

La plataforma Rapitalento, desarrollada en A Coruña, avanza en su implantación por la ciudad y municipios como Arteixo, Culleredo y Oleiros ofreciendo su servicio de conexión entre hosteleros y profesionales del sector en búsqueda de trabajo. Esta herramienta funciona de un modo sencillo y accesible para suplir en el mismo día una necesidad urgente o imprevista, así como una vacante anticipada. El empresario envía una nota de voz a un chat de WhatsApp con un número liberado, entonces una inteligencia artificial entiende su oferta y envía los perfiles disponibles y más cualificados en el servidor. El servicio, que opera desde hace un mes, está impulsado por los ingenieros informáticos Julio Ocampo, colombiano afincado en A Coruña, y Juan Carlos Olano, especialista en IA residente en Estados Unidos.

"Cuando llegué a A Coruña y empecé a hacer vida, yendo a tomar una caña o un café, detecté una necesidad en la hostelería local. Existe una inmensa rotación de personal en el sector y, a la vez, una preocupación para dar con la persona idónea por parte del empresario. Hay una buena cantidad de personas disponibles, pero son invisibles o forman parte de procesos más lentos en otras plataformas", explica Ocampo.

El método de funcionamiento solo exige al contratante una fecha, un horario, un municipio y los idiomas requeridos para el trabajador. La IA interpreta automáticamente el mensaje de voz y establece la conexión de perfiles. Aceptar o no recae en el profesional disponible. El acuerdo se cierra de forma directa, sin intermediarios. "La plataforma no entra en la contratación ni en materia laboral. Solo expone la tarifa y la oferta del hostelero. Después, la formalización del contrato y las condiciones corren a cargo del empresario y el acuerdo al que llegue con el trabajador", detalla el ingeniero sobre lo que sucede tras el contacto.

Después de finalizar el trabajo puntual, el empresario y el trabajador pueden puntuarse mutuamente "con estrellas" teniendo en cuenta el desempeño, la adecuación y la veracidad del puesto ofertado. Ese sistema de puntuación "que será en el futuro como el de Booking o Airbnb" guiará en la toma de decisiones.

Ocampo y Olano confirmaron las necesidades del sector sirviéndose de estadísticas oficiales y sectoriales para avalar el proyecto de Rapitalento. Según expresan los ingenieros, el 13,37% de las vacantes de difícil cobertura pertenecen a hostelería, datos del Observatorio de las Ocupaciones del SEPE, y la tasa de rotación del personal la estiman entre el 40 y el 60% anual, según referencias de organismos hosteleros. En esos mismos informes señalan que los camareros de sala, los cocineros, los ayudantes de cocina, el personal de barra, los jefes de cocina y los encargados de sala son los perfiles más codiciados y necesitados por los empresarios. Rapitalento reúne esas mismas categorías.

Un proyecto en expansión

Durante la fase de prueba de Rapitalento, la plataforma ha contado con la participación de establecimientos de A Coruña como La Conquista y Chifan. Los desarrolladores aplicaron la opinión y el asesoramiento de profesionales del sector para definir tanto los perfiles como los roles laborales que interpreta la herramienta. "Aquí hay oportunidad para cruzar talento con trabajo profesional en el sector de la hostelería", señala Ocampo.

"Estamos recorriendo la comarca y la idea es ir aplicándolo a otras ciudades próximas. Por ejemplo, en Lugo ya han mostrado interés por la iniciativa y varios hosteleros nos han dicho que lo necesitan allí. Del mismo modo, en otros puntos de España y Portugal también han solicitado probarlo. La expectativa es que funcione y avance en el sector", avanza Ocampo sobre el recorrido de Rapitalento.