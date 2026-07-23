Los vecinos de Tomás Fábregas vuelven a movilizarse en A Coruña para parar las obras de la calle

Los residentes de la calle Tomás Fábregas se concentraron en la tarde de este jueves para reclamar la paralización de las obras de reurbanización. El vecindario, que ya se movilizó el pasado día 13 de julio, recuerda que casi dos meses después del inicio de los trabajos, el Concello no le ha ofrecido una respuesta. El Ayuntamiento aseguraba hace unos días que estaba analizando las peticiones de los vecinos.

Los afectados denuncian la reducción de plazas de estacionamiento y la construcción de un muro que consideran perjudicial para el barrio. Reclaman que los trabajos se suspenden hasta alcanzar un acuerdo por escrito con el Ayuntamiento y que se presenten alternativas al proyecto. "Dan la callada por respuesta y siguen adelanta como si no pasara nada", sostienen.