Vueling incrementará desde marzo de 2027 sus frecuencias entre A Coruña y Barcelona
Recuperará su operativa prepandemia, con tres vuelos diarios por sentido desde el 1 de abril
El aeropuerto de Alvedro tendrá más vuelos de conexión con Barcelona a partir de marzo de 2027. Vueling ya ha puesto a la venta los billetes hasta junio de 2027 y se aprecia un incremento de frecuencias.
Según los datos de la plataforma Vuela Más Alto, desde el inicio de la temporada de verano --en aviación es en marzo-- programará 20 vuelos semanales por sentido, con tres vuelos diarios todos los días excepto los martes. A partir del 1 de abril, la compañía completará las 21 frecuencias semanales, ofreciendo tres vuelos diarios por sentido durante toda la semana.
Con esta programación, la aerolínea recupera el volumen de vuelos que ofrecía antes de la pandemia. Además, la oferta de plazas será mayor, ya que operará habitualmente con aviones Airbus A321 de 220 asientos e incluso con el Airbus A321neo, con capacidad para 236 pasajeros.
Vuela Más Alto destaca que, de esta forma, Alvedro sumará entre tres y cuatro vuelos semanales más, lo que se traducirá en un aumento de más de 6.000 plazas al mes y reforzará una de las conexiones con mayor demanda del aeropuerto coruñés.
También cambiarán los horarios. Vueling retrasa la primera salida del día desde A Coruña hasta las 09.55 horas y adelanta el último vuelo de regreso desde Barcelona a las 16:55 horas, eliminando, por el momento, la posibilidad de realizar viajes de ida y vuelta en el mismo día. De todos modos, estos cambios se aplicarían a partir de marzo de 2027, por lo que todavía puede haber modificaciones.
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