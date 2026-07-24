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El BNG pregunta por el Metrosidero del Obelisco de A Coruña: en qué estado está y por qué se trasladó

Jorquera quiere saber si el Ayuntamiento contrató a empresas especializadas para cambiar el árbol de ubicación

El metrosidero del Cantón Grande de A Coruña

El metrosidero del Cantón Grande de A Coruña / LOC

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RAC

A Coruña

El viceportavoz del BNG en el Ayuntamiento, Francisco Jorquera, acaba de registrar varias preguntas por escrito al Gobierno local sobre el estado real en el que se encuentra el metrosidero del Cantón Grande y sobre si era imprescindible cambiarlo de ubicación "a pesar de que personas expertas habían alertado del riesgo que suponía esa operación".

Jorquera quiere saber si el Ayuntamiento contrató a empresas especializadas y si encargó a personas expertas la supervisión del trasplante del árbol.

"¿Cuál es la razón por la que el trasplante se realizó en verano cuando, según las personas expertas, la mejor época es el invierno, cuando los árboles están sometidos a un menor esfuerzo vital, ya que en esta estación ni polinizan ni florecen?", pregunta Jorquera, que recuerda que "numerosos colectivos ya habían alertado en su momento de los riesgos del trasplante y de la posible pérdida de este ejemplar".

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El BNG indica que el propio ingeniero responsable de un traslado anterior del metrosidero —del Paseo Marítimo al Cantón Grande— afirmó que el nuevo trasplante se hizo mal porque, a pesar de que el cepellón estaba deshecho, una vez colocado el ejemplar en su ubicación actual "se le instaló un riego por goteo cuando estos árboles se nutren de la humedad ambiental y habría necesitado un sistema de riego por aspersión".

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