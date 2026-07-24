El BNG pregunta por el Metrosidero del Obelisco de A Coruña: en qué estado está y por qué se trasladó
Jorquera quiere saber si el Ayuntamiento contrató a empresas especializadas para cambiar el árbol de ubicación
El viceportavoz del BNG en el Ayuntamiento, Francisco Jorquera, acaba de registrar varias preguntas por escrito al Gobierno local sobre el estado real en el que se encuentra el metrosidero del Cantón Grande y sobre si era imprescindible cambiarlo de ubicación "a pesar de que personas expertas habían alertado del riesgo que suponía esa operación".
Jorquera quiere saber si el Ayuntamiento contrató a empresas especializadas y si encargó a personas expertas la supervisión del trasplante del árbol.
"¿Cuál es la razón por la que el trasplante se realizó en verano cuando, según las personas expertas, la mejor época es el invierno, cuando los árboles están sometidos a un menor esfuerzo vital, ya que en esta estación ni polinizan ni florecen?", pregunta Jorquera, que recuerda que "numerosos colectivos ya habían alertado en su momento de los riesgos del trasplante y de la posible pérdida de este ejemplar".
El BNG indica que el propio ingeniero responsable de un traslado anterior del metrosidero —del Paseo Marítimo al Cantón Grande— afirmó que el nuevo trasplante se hizo mal porque, a pesar de que el cepellón estaba deshecho, una vez colocado el ejemplar en su ubicación actual "se le instaló un riego por goteo cuando estos árboles se nutren de la humedad ambiental y habría necesitado un sistema de riego por aspersión".
- Inditex financiará la apertura de rutas aéreas de A Coruña a Lisboa, París, Londres y Estambul
- El bar de Monelos que ya vende 46.000 tortillas en A Coruña: 'Tardamos 7 años en llegar a la receta
- El rincón más inglés de A Coruña es una floristería al aire libre y lo cultiva una vecina de A Zapateira: 'A veces empiezo a las diez y salgo a las once de la noche
- Gran expectación en la Torre de Hércules por el aterrizaje del Pesca 2 en la Rosa dos Ventos para evacuar a una persona
- La librería de A Coruña con libros hasta en el techo: 'Aquí dentro parece que estás en un submarino
- Tercer cambio en el proyecto de la estación de tren de A Coruña: mismo presupuesto y 7 meses más de obra
- Alejandro Sanz siempre triunfa en A Coruña
- El Centro Comercial Cuatro Caminos de A Coruña suma una nueva oferta a su zona de restauración