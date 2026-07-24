Un bulo de WhatsApp provoca el caos en Bicicoruña: 50 bicicletas eléctricas quedan fuera de servicio
La Policía Nacional investiga la identificación de los responsables que serán sancionados y tendrán que abonar el coste de las reparaciones
Un mensaje falso que circula por grupos de WhatsApp ha provocado actos vandálicos sobre unas 50 bicicletas eléctricas de BiciCoruña. El bulo asegura que arrancar un determinado cable permite mantener activada de forma continua la asistencia eléctrica después de dar una sola pedalada, algo que el servicio municipal desmiente de forma tajante.
"No pasa tal cosa: la bicicleta deja de funcionar y hay que retirarla durante varios días del servicio", advierten desde BiciCoruña. La manipulación inutiliza las unidades, obliga a trasladarlas al taller y deja temporalmente sin ellas a otros usuarios del servicio público.
La Policía investiga los daños
Los responsables de BiciCoruña han puesto los hechos en conocimiento de la Policía para tratar de identificar a las personas que están arrancando los cables. El mensaje continúa circulando, especialmente entre grupos de jóvenes, que manipulan las bicicletas creyendo que así podrán desplazarse a mayor velocidad.
Las personas identificadas perderán su carné de BiciCoruña, tendrán que abonar el coste de las reparaciones y se enfrentarán a la sanción correspondiente. El servicio recuerda que está terminantemente prohibido alterar cualquiera de los componentes de las bicicletas.
El daño que afecta a todo el servicio
La difusión del bulo ha dejado por el momento medio centenar de bicicletas eléctricas fuera de uso. Cada unidad afectada debe ser retirada, reparada y revisada antes de regresar a las estaciones, lo que incrementa los costes y contribuye a saturar los talleres.
BiciCoruña pide que no se siga compartiendo el mensaje falso y recuerda que arrancar el cable no aumenta la potencia ni mantiene encendido el motor. "Solo inutiliza la bicicleta", subrayan.
- Inditex financiará la apertura de rutas aéreas de A Coruña a Lisboa, París, Londres y Estambul
- El bar de Monelos que ya vende 46.000 tortillas en A Coruña: 'Tardamos 7 años en llegar a la receta
- El rincón más inglés de A Coruña es una floristería al aire libre y lo cultiva una vecina de A Zapateira: 'A veces empiezo a las diez y salgo a las once de la noche
- La librería de A Coruña con libros hasta en el techo: 'Aquí dentro parece que estás en un submarino
- Tercer cambio en el proyecto de la estación de tren de A Coruña: mismo presupuesto y 7 meses más de obra
- Alejandro Sanz siempre triunfa en A Coruña
- El Centro Comercial Cuatro Caminos de A Coruña suma una nueva oferta a su zona de restauración
- Aterriza en A Coruña una nueva hamburguesería que huye de los ultraprocesados: 'Lo hacemos todo desde cero