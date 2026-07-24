Un bulo de WhatsApp provoca el caos en Bicicoruña: 50 bicicletas eléctricas quedan fuera de servicio

Un mensaje falso que circula por grupos de WhatsApp ha provocado actos vandálicos sobre unas 50 bicicletas eléctricas de BiciCoruña. El bulo asegura que arrancar un determinado cable permite mantener activada de forma continua la asistencia eléctrica después de dar una sola pedalada, algo que el servicio municipal desmiente de forma tajante.

"No pasa tal cosa: la bicicleta deja de funcionar y hay que retirarla durante varios días del servicio", advierten desde BiciCoruña. La manipulación inutiliza las unidades, obliga a trasladarlas al taller y deja temporalmente sin ellas a otros usuarios del servicio público.

La Policía investiga los daños

Los responsables de BiciCoruña han puesto los hechos en conocimiento de la Policía para tratar de identificar a las personas que están arrancando los cables. El mensaje continúa circulando, especialmente entre grupos de jóvenes, que manipulan las bicicletas creyendo que así podrán desplazarse a mayor velocidad.

Las personas identificadas perderán su carné de BiciCoruña, tendrán que abonar el coste de las reparaciones y se enfrentarán a la sanción correspondiente. El servicio recuerda que está terminantemente prohibido alterar cualquiera de los componentes de las bicicletas.

El daño que afecta a todo el servicio

La difusión del bulo ha dejado por el momento medio centenar de bicicletas eléctricas fuera de uso. Cada unidad afectada debe ser retirada, reparada y revisada antes de regresar a las estaciones, lo que incrementa los costes y contribuye a saturar los talleres.

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BiciCoruña pide que no se siga compartiendo el mensaje falso y recuerda que arrancar el cable no aumenta la potencia ni mantiene encendido el motor. "Solo inutiliza la bicicleta", subrayan.