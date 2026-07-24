La cafetería de A Coruña que marcó la infancia de Martiño Rivas: "Si ibas a tomar un zumo, un Cola Cao y un sándwich, sentías que habías triunfado en la vida"

El actor Martiño Rivas nunca ha ocultado su amor por A Coruña y por el Dépor, la ciudad en la que creció y a la que regresa cada vez que tiene ocasión, aunque reside en Madrid desde 2006 por motivos profesionales. El intérprete, conocido por series como El Internado o Las chicas del cable, fue el encargado de elaborar para Zara una guía de la ciudad en la que recomendó sus lugares favoritos.

El protagonista de Nacho describe A Coruña como una ciudad nacida alrededor de la Torre de Hércules, marcada por el mar, las galerías, el viento y celebraciones como la noche de San Xoán. Martiño Rivas también aprovecha para mostrar los lugares que más disfruta, entre ellos una cafetería que marcó su infancia.

Un clásico frente a la plaza de Pontevedra

Entre los establecimientos elegidos por el actor aparece la cafetería Manhattan, que Rivas define como «un lugar mítico de la hostelería coruñesa». El intérprete destaca su estructura circular, las vistas panorámicas de la calle y una decoración de aire retro que, en su opinión, permite trasladarse a otra época.

Mesas cubiertas con manteles de tela, asientos de cuero, espejos en el techo y camareros trajeados forman parte de los recuerdos del actor. «En mi infancia, si ibas allí a tomarte un zumo de naranja, un Cola Cao y un sándwich mixto, sentías que habías triunfado en la vida», relata en la publicación.

Lugares que acompañaron a generaciones

La elección pone el foco en todo un clásico de la ciudad, ubicado en una construcción singular. Su estética, su localización y su permanencia durante varias generaciones han convertido a la cafetería Manhattan en una parte de la memoria sentimental de los coruñeses.

Noticias relacionadas

Al actor parecen gustarle los clásicos, ya que su selección también incluye La Dársena, otro de los establecimientos históricos de la hostelería local. Jorge Espasandín, dueño del local, explicaba a LA OPINIÓN que el actor coruñés y su padre, Manolo, son «parte de la familia de La Dársena». «Ya conocieron a mi abuelo, a mi padre y ahora a mí. Aquí tenemos clientes de toda la vida. La verdad es que les estoy muy agradecido a todos mis familiares por haberme permitido continuar con esto», señalaba.