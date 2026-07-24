Detenido en A Coruña tras amenazar presuntamente con una pistola a dos personas
Agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta investigan las circunstancias que originaron el enfrentamiento y las amenazas con el arma de fuego
La Policía Nacional detuvo en A Coruña a un hombre de nacionalidad extranjera como presunto autor de dos delitos de amenazas graves, después de que supuestamente intimidase con un arma de fuego a dos personas. Las causas que originaron el enfrentamiento continúan bajo investigación.
Tras recibir el aviso, agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta iniciaron las pesquisas para identificar y localizar al sospechoso. Una vez ubicado su domicilio, la Policía obtuvo autorización judicial para acceder a la vivienda y desplegó el operativo con la colaboración del Grupo de Operaciones Especiales de Seguridad de la Jefatura Superior de Galicia.
Una pistola, cargadores y munición
La intervención concluyó con la detención del investigado y su traslado a dependencias policiales. Durante el registro del domicilio, los agentes intervinieron el arma presuntamente utilizada en las amenazas, dos cargadores y munición, además de un dispositivo de inmovilización eléctrica.
Todo el material será sometido a los correspondientes análisis periciales para determinar sus características y su posible relación con los hechos investigados. La Policía mantiene abierta la investigación para esclarecer por completo las circunstancias en las que se produjeron las amenazas.
El detenido, que según la Policía cuenta con numerosos antecedentes, fue puesto a disposición judicial como presunto responsable de dos delitos de amenazas graves, uno de tenencia ilícita de armas y otro contra la Administración de Justicia.
- Inditex financiará la apertura de rutas aéreas de A Coruña a Lisboa, París, Londres y Estambul
- El bar de Monelos que ya vende 46.000 tortillas en A Coruña: 'Tardamos 7 años en llegar a la receta
- El rincón más inglés de A Coruña es una floristería al aire libre y lo cultiva una vecina de A Zapateira: 'A veces empiezo a las diez y salgo a las once de la noche
- Gran expectación en la Torre de Hércules por el aterrizaje del Pesca 2 en la Rosa dos Ventos para evacuar a una persona
- La librería de A Coruña con libros hasta en el techo: 'Aquí dentro parece que estás en un submarino
- Tercer cambio en el proyecto de la estación de tren de A Coruña: mismo presupuesto y 7 meses más de obra
- Alejandro Sanz siempre triunfa en A Coruña
- El Centro Comercial Cuatro Caminos de A Coruña suma una nueva oferta a su zona de restauración