Detenido en A Coruña tras amenazar presuntamente con una pistola a dos personas

La Policía Nacional detuvo en A Coruña a un hombre de nacionalidad extranjera como presunto autor de dos delitos de amenazas graves, después de que supuestamente intimidase con un arma de fuego a dos personas. Las causas que originaron el enfrentamiento continúan bajo investigación.

Tras recibir el aviso, agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta iniciaron las pesquisas para identificar y localizar al sospechoso. Una vez ubicado su domicilio, la Policía obtuvo autorización judicial para acceder a la vivienda y desplegó el operativo con la colaboración del Grupo de Operaciones Especiales de Seguridad de la Jefatura Superior de Galicia.

Una pistola, cargadores y munición

La intervención concluyó con la detención del investigado y su traslado a dependencias policiales. Durante el registro del domicilio, los agentes intervinieron el arma presuntamente utilizada en las amenazas, dos cargadores y munición, además de un dispositivo de inmovilización eléctrica.

Todo el material será sometido a los correspondientes análisis periciales para determinar sus características y su posible relación con los hechos investigados. La Policía mantiene abierta la investigación para esclarecer por completo las circunstancias en las que se produjeron las amenazas.

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El detenido, que según la Policía cuenta con numerosos antecedentes, fue puesto a disposición judicial como presunto responsable de dos delitos de amenazas graves, uno de tenencia ilícita de armas y otro contra la Administración de Justicia.