¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del sábado 25 de julio

Myke Towers, la guinda del Morriña Fest

Segunda jornada del Morriña en el muelle con las actuaciones de Young Miko, Hard Gz, Mvrk, D. Valentino, Junio H, 9Louro, Lewis Potter y Myke Towers.

Desde las 19.10 horas. Muelle de la Batería

Concierto de fin de temporada de Exit!

La banda residente de la Mardi Gras pone fin de la temporada con su concierto Exit! Rocks. La entrada tiene un precio de 12 euros en taquilla.

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23.00 horas. Sala Mardi Gras. (Travesía Torre, 8)