Ocio y cultura
¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del sábado 25 de julio
Dos citas de ocio y cultura para disfrutar de este sábado, Día de Galicia, en A Coruña
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A Coruña
Myke Towers, la guinda del Morriña Fest
Segunda jornada del Morriña en el muelle con las actuaciones de Young Miko, Hard Gz, Mvrk, D. Valentino, Junio H, 9Louro, Lewis Potter y Myke Towers.
Desde las 19.10 horas. Muelle de la Batería
Concierto de fin de temporada de Exit!
La banda residente de la Mardi Gras pone fin de la temporada con su concierto Exit! Rocks. La entrada tiene un precio de 12 euros en taquilla.
23.00 horas. Sala Mardi Gras. (Travesía Torre, 8)
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