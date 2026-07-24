¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del viernes 24 de julio
La víspera del Día de Galicia deja varios eventos en la ciudad con especial protagonismo del Morriña Fest
Concierto homenaje a Creedence Clearwater
23.00 horas | La banda Green River ofrece un concierto tributo al grupo de rock Creedence Clearwater Revival, con especial atención a los temas del compositor J. Fogerty. José Ángel Colorado pondrá la voz para revivir los himnos rock de los años 70.
Sala Mardi Gras
La obra ‘Mamma Mia!’ lleva a ABBA a escena
21.00 horas | La obra musical Mamma Mia! mantiene su presencia en los escenarios coruñeses con la banda sonora de ABBA, con dos funciones en el día de hoy. El primer pase del espectáculo será a las 17.00 horas en el Palacio de la Ópera.
Palacio de la Ópera
Primera día de música en el Morriña Fest
A partir de las 19.00 horas | La primera jornada del Morriña Fest presenta en sus dos escenarios los conciertos de los artistas Lemot, Belén Aguilera, Javi Chapela, Luck Ra, Marlena, Juanes, John Pollón, Manuel Turizo y Henry Méndez.
Muelle de Batería
Noche de electrónica con Ghosting Club
23.59 horas | La fiesta de música electrónica Ghosting Club celebra su primer aniversario ampliando la celebración a todo el recinto de la sala Pelícano. Actuarán Skinyz, Sneaky WH, Brna, Darossi, Valen sk8 y Telmo Brea.
Sala Pelícano
- Inditex financiará la apertura de rutas aéreas de A Coruña a Lisboa, París, Londres y Estambul
- El bar de Monelos que ya vende 46.000 tortillas en A Coruña: 'Tardamos 7 años en llegar a la receta
- El rincón más inglés de A Coruña es una floristería al aire libre y lo cultiva una vecina de A Zapateira: 'A veces empiezo a las diez y salgo a las once de la noche
- La librería de A Coruña con libros hasta en el techo: 'Aquí dentro parece que estás en un submarino
- Tercer cambio en el proyecto de la estación de tren de A Coruña: mismo presupuesto y 7 meses más de obra
- Alejandro Sanz siempre triunfa en A Coruña
- El Centro Comercial Cuatro Caminos de A Coruña suma una nueva oferta a su zona de restauración
- Aterriza en A Coruña una nueva hamburguesería que huye de los ultraprocesados: 'Lo hacemos todo desde cero