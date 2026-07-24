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¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del viernes 24 de julio

La víspera del Día de Galicia deja varios eventos en la ciudad con especial protagonismo del Morriña Fest

Público en una edición pasada del Morriña Fest

Público en una edición pasada del Morriña Fest / Casteleiro

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RAC

A Coruña

Concierto homenaje a Creedence Clearwater

23.00 horas | La banda Green River ofrece un concierto tributo al grupo de rock Creedence Clearwater Revival, con especial atención a los temas del compositor J. Fogerty. José Ángel Colorado pondrá la voz para revivir los himnos rock de los años 70.

Sala Mardi Gras

La obra ‘Mamma Mia!’ lleva a ABBA a escena

21.00 horas | La obra musical Mamma Mia! mantiene su presencia en los escenarios coruñeses con la banda sonora de ABBA, con dos funciones en el día de hoy. El primer pase del espectáculo será a las 17.00 horas en el Palacio de la Ópera.

Palacio de la Ópera

Primera día de música en el Morriña Fest

A partir de las 19.00 horas | La primera jornada del Morriña Fest presenta en sus dos escenarios los conciertos de los artistas Lemot, Belén Aguilera, Javi Chapela, Luck Ra, Marlena, Juanes, John Pollón, Manuel Turizo y Henry Méndez.

Muelle de Batería

Noche de electrónica con Ghosting Club

23.59 horas | La fiesta de música electrónica Ghosting Club celebra su primer aniversario ampliando la celebración a todo el recinto de la sala Pelícano. Actuarán Skinyz, Sneaky WH, Brna, Darossi, Valen sk8 y Telmo Brea.

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Sala Pelícano

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