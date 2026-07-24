Detenido cuando huía en su vehículo un sospechoso de provocar dos conatos de incendio en el polígono de Vío
Los dos focos, distantes entre sí, arrasaron unas 700 hectáreas de superficie forestal. El hombre se encuentra a la espera de pasar a disposición judicial
Un incendio forestal ocurrido en el polígono de Vío en la noche de este jueves ha obligado a movilizarse a los bomberos de A Coruña y a los servicios de emergencias de Oleiros y Arteixo, además de agentes forestales de la Consellería do Medio Rural. La Policía Nacional detuvo a un hombre como sospechoso cuando huía del lugar en su vehículo después del aviso de dos vecinos que fueron testigos del suceso. El detenido, que se encuentra en el cuartel de Lonzas a la espera de su paso a disposición judicial, está acusado de provocar dos conatos de incendio que arrasaron unas setecientas hectáreas de superficie forestal.
Pocos minutos después de las diez de la noche, vecinos del lugar alertaron de que una persona trataba de provocar dos fuegos, distantes entre sí, que finalmente afectaron a una superficie aproximada de 400 y 300 hectáreas cada uno, según indica la Policía Nacional.
Según el parte de los bomberos de las últimas horas, al lugar se trasladaron con un vehículo forestal cinco efectivos de A Coruña, que lograron controlar el primer de los focos hasta la llegada de los agentes forestales de la Xunta, que completaron las labores de extinción.
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