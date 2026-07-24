La inyección económica de Inditex eleva un 36% el presupuesto de Turismo para promoción y vuelos

El convenio por el que Inditex destinará 500.000 euros en el segundo semestre de 2026 y un millón en 2027 para promocionar A Coruña y captar nuevas rutas aéreas, entre ellas internacionales, supone una importante inyección económica para el Consorcio de Turismo y Congresos. Esta aportación permitirá incrementar en un 36% el presupuesto anual destinado a la promoción turística y a la captación de conexiones de Alvedro, al sumar, proporcionalmente, un millón de euros anuales. Según las cuentas de 2026, el Consorcio de Turismo dispone de 2,75 millones de euros para captación de rutas aéreas, publicidad, reuniones y conferencias, edición de folletos y acciones de promoción en destino. Solo los vuelos absorben 1,95 millones.

Antes de que se hiciese público este acuerdo entre el Ayuntamiento y el gigante textil, adelantado por LA OPINIÓN, Turismo ya había anunciado la licitación de las conexiones aéreas directas nacionales con Málaga, Valencia, Bilbao, Sevilla y Alicante. El contrato, que la junta del ente aprobará este viernes, en la misma sesión en la que ratificará el convenio con el gigante textil, se divide en cinco lotes independientes y comprenderá parte de este año 2026 y las anualidades de 2027, 2028 y 2029, con la posibilidad de ampliar el servicio hasta 2030. El presupuesto para el primer año es de 1,69 millones de euros.

Quedarán por licitar, por tanto, los contratos para las rutas internacionales, aunque el convenio con Inditex incluye "específicamente" los destinos de Lisboa, París, Londres y Estambul, "cuya promoción prevé licitar el Consorcio en el ejercicio 2026", con previsión inicial de que los vuelos comiencen en el último trimestre de este año y continúen en los tres siguientes de 2027.

El acuerdo, con vigencia durante 2026 y 2027 y posibilidad de prórroga en 2028, abarca, además de la "conectividad aérea", la promoción de A Coruña a través de "grandes hitos" como el eclipse solar total del 12 de agosto, la Regata de Grandes Veleros de 2027 y exposiciones como las organizadas por la Fundación Marta Ortega Pérez (MOP).

El profesor de la Facultad de Turismo de la Universidade da Coruña (UDC) desde 2015 Ángel Rodríguez-Pallas indica que este convenio "es una excelente noticia", y espera que se convierta "en el inicio de una estrategia estable, y no una acción aislada". Reconoce que la implicación de una empresa privada, como es el caso de Inditex, "en la mejora de la conectividad aérea resulta poco habitual". "Aunque existen modelos de colaboración público-privada, como los comités de rutas de Barcelona o Bilbao, es mucho menos frecuente que una empresa realice una aportación económica directa para este fin. Y menos a un consorcio", analiza.

Un modelo turístico estable

Rodríguez-Pallas expone que "fue una pena" que Alvedro perdiese rutas en los últimos meses, como Londres o Málaga, por la conclusión de los contratos adjudicados por el Consorcio de Turismo. "Había demanda y estaban consolidadas", explica, y defiende que los contratos deberían haberse licitado de nuevo antes de suprimir conexiones. Por eso, el anuncio de nuevas rutas, con un plan a medio-largo plazo, le parece interesante. "Estas nuevas incorporaciones nos pueden ayudar a hacer un modelo turístico estable y sostenido en el tiempo", añade.

Para el viajero también es una muy buena noticia. El agente de viajes y director del portal Ola Mundo! Agustín Vázquez explica que "cuanto más directos y confortables" sean los paquetes turísticos que ofrecen, "mejor". "Que Alvedro tenga más destinos es algo muy bueno. Y si eso viene apoyado por Inditex, mucho mejor", analiza.

Vázquez ve fundamental que A Coruña pueda estar conectada con grandes hubs mundiales, como Londres o Estambul. "Esto no solo permite visitar ciudades interesantísimas sino también conectar con otros destinos en Oriente Medio o Asia. Y también al revés, que vengan aquí japoneses o coreanos", detalla el agente de viajes, que cree que si sale adelante la ruta a Estambul "sería la gran noticia del año".

La plataforma Vuela Más Alto, nacida para la defensa del aeropuerto de A Coruña, opina que la inyección económica de Inditex "permite más holgura a la hora de tratar de negociar cierto tipo de vuelos, cierto tipo de rutas" a las que ahora Alvedro no podía acceder "por falta presupuestaria". Sus portavoces, Alberto Maroto y Álvaro Fernández, creen que es positivo que, detrás de la iniciativa, "quede constancia de que se encuentre una empresa privada de tal calado", pues esto va a ser interesante "a la hora de negociar con otras aerolíneas".

"El nombre Inditex tiene mucho peso", reconocen los miembros de Vuela Más Alto, que alertan de que "el mercado aéreo es cada vez más complejo, los precios siguen subiendo y unos presupuestos tan reducidos como los del Concello suponían un factor de debilidad para Alvedro".