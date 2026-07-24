Mostrart convierte los Jardines de Méndez Núñez de A Coruña en la capital de la artesanía gallega

Los Jardines de Méndez Núñez se preparan para acoger una nueva edición de la feria Mostrart, un evento que se desarrollará durante todo el mes de agosto y que convertirá A Coruña en la capital de la artesanía gallega. En esta 42ª edición serán 65 los artistas que se repartan por los 45 stands de la feria, referente del sector en Galicia, una de las más importantes del Estado y en la que un extenso programa de actividades gratuitas tratará de acercar la artesanía al público de todas las edades.

La inauguración oficial de la feria será el 1 de agosto a las 12:00 horas, con un recorrido por los stands de la feria en el que participarán la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, acompañada por otras autoridades, con el presidente de la Asociación Galega de Artesanos, José Manuel Salvado Sanín, como maestro de ceremonia.

Como cada verano, los puestos serán el gran reclamo para los visitantes de la feria, aunque las actividades ganan protagonismo. Bajo la denominación Oficios ao Sol, la feria ofrecerá talleres participativos y gratuitos en los que el público podrá descubrir diferentes técnicas y oficios artesanos de la mano de profesionales del sector. Los talleres se desarrollarán de lunes a jueves durante todo el mes de agosto, convirtiendo la feria en un espacio vivo donde no solo se podrán adquirir piezas artesanales, sino también conocer sus procesos de creación y experimentar con el trabajo manual.

Además, después de la gran acogida de la pasada edición, Mostrart volverá a ofrecer todos los viernes de agosto visitas guiadas por la feria. Durante un recorrido de aproximadamente hora y media, las personas asistentes podrán conocer los distintos oficios presentes en la feria, así como la trayectoria de sus protagonistas, a través de las explicaciones de personal especializado. Al igual que los talleres, las visitas son gratuitas hasta completar aforo, pero requieren inscripción previa en el puesto de información de la feria.

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De la mano de Viñetas

El cartel de esta edición de Mostrart 2026 es obra de la ilustradora coruñesa Inés Vázquez, en un guiño al festival Viñetas desde o Atlántico, con el que la Asociación Galega de Artesanos refuerza su colaboración, participando con piezas de artesanía en las exposiciones que se celebran en el Kiosco Alfonso y en la sala Casares Quiroga. De esta manera, la feria, que cuenta con el apoyo de Xunta y Diputación de A Coruña y la colaboración del Concello, reafirma su voluntad de establecer puentes entre la artesanía y otras disciplinas creativas, poniendo en valor el talento local y contribuyendo a la programación cultural que cada verano convierte A Coruña en un referente de las artes visuales.