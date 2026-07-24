Las nuevas rutas nacionales del aeropuerto de A Coruña podrán empezar a operar a final de año

La junta de gobierno del Consorcio de Turismo ha aprobado por unanimidad este viernes la licitación de cinco nuevas rutas aéreas nacionales para el aeropuerto de Alvedro: Bilbao, Valencia, Málaga, Alicante y Sevilla.

También ha dado luz verde, con la abstención del BNG, al convenio con Inditex para promocionar la ciudad y captar nuevas conexiones internacionales que supone una inyección económica de 500.000 euros en el segundo semestre de 2026 y un millón en 2027. La aportación de Inditex permitirá incrementar en un 36% el presupuesto anual destinado a la promoción turística y a la captación de conexiones de Alvedro.

La alcaldesa, Inés Rey, ha informado de que el concurso para las rutas nacionales se abrirá “la próxima semana” y la aerolíneas interesadas tendrán “diez días” para presentarse. Así, el plan es adjudicarlas “en septiembre para que la oferta esté operativa a finales de año”.

El contrato se divide en cinco lotes independientes y comprenderá parte de este año 2026 y las anualidades de 2027, 2028 y 2029. Los pliegos establecen un mínimo anual de 208 vuelos para las rutas de Málaga y Valencia, unos cuatro vuelos semanales, y de 180 para la conexión con Bilbao, que tendría unos tres o cuatro.

Sevilla contará con 288 vuelos durante el primer año, que equivalen a unos cinco o seis semanales, y tendrá que aumentar a 352 en los siguientes, lo que subiría en uno o dos vuelos la frecuencia semanal. Alicante comenzará con 146, lo que equivale a dos o tres a la semana, y deberá alcanzar los 180 anuales desde la segunda anualidad.

Sobre los vuelos internacionales, apenas ha dado datos y ha apuntado que pueden ser los que se han comentado estos días -Estambul, Paris, Londres y Lisboa- “pero también otros”.

El objetivo es que A Coruña “esté más abierta al mundo” y haya “más oportunidades para hostelería, comercio y todos los sectores del turismo pero también para empresas y ciudadanía en general”.

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Rey también ha mandado un mensaje al Gobierno gallego. “Ojalá la Xunta asuma su papel algún día”, ha señalado.