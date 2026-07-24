Las nuevas rutas nacionales del aeropuerto de A Coruña podrán empezar a operar a final de año
La alcaldesa Inés Rey detalla que el concurso se licitará “la próxima semana” y las aerolíneas tendrán “diez días” para presentarse
Los contratos de las rutas internacionales “en los próximos meses”
La junta de gobierno del Consorcio de Turismo ha aprobado por unanimidad este viernes la licitación de cinco nuevas rutas aéreas nacionales para el aeropuerto de Alvedro: Bilbao, Valencia, Málaga, Alicante y Sevilla.
También ha dado luz verde, con la abstención del BNG, al convenio con Inditex para promocionar la ciudad y captar nuevas conexiones internacionales que supone una inyección económica de 500.000 euros en el segundo semestre de 2026 y un millón en 2027. La aportación de Inditex permitirá incrementar en un 36% el presupuesto anual destinado a la promoción turística y a la captación de conexiones de Alvedro.
La alcaldesa, Inés Rey, ha informado de que el concurso para las rutas nacionales se abrirá “la próxima semana” y la aerolíneas interesadas tendrán “diez días” para presentarse. Así, el plan es adjudicarlas “en septiembre para que la oferta esté operativa a finales de año”.
El contrato se divide en cinco lotes independientes y comprenderá parte de este año 2026 y las anualidades de 2027, 2028 y 2029. Los pliegos establecen un mínimo anual de 208 vuelos para las rutas de Málaga y Valencia, unos cuatro vuelos semanales, y de 180 para la conexión con Bilbao, que tendría unos tres o cuatro.
Sevilla contará con 288 vuelos durante el primer año, que equivalen a unos cinco o seis semanales, y tendrá que aumentar a 352 en los siguientes, lo que subiría en uno o dos vuelos la frecuencia semanal. Alicante comenzará con 146, lo que equivale a dos o tres a la semana, y deberá alcanzar los 180 anuales desde la segunda anualidad.
Sobre los vuelos internacionales, apenas ha dado datos y ha apuntado que pueden ser los que se han comentado estos días -Estambul, Paris, Londres y Lisboa- “pero también otros”.
El objetivo es que A Coruña “esté más abierta al mundo” y haya “más oportunidades para hostelería, comercio y todos los sectores del turismo pero también para empresas y ciudadanía en general”.
Rey también ha mandado un mensaje al Gobierno gallego. “Ojalá la Xunta asuma su papel algún día”, ha señalado.
- Inditex financiará la apertura de rutas aéreas de A Coruña a Lisboa, París, Londres y Estambul
- El bar de Monelos que ya vende 46.000 tortillas en A Coruña: 'Tardamos 7 años en llegar a la receta
- El rincón más inglés de A Coruña es una floristería al aire libre y lo cultiva una vecina de A Zapateira: 'A veces empiezo a las diez y salgo a las once de la noche
- Gran expectación en la Torre de Hércules por el aterrizaje del Pesca 2 en la Rosa dos Ventos para evacuar a una persona
- La librería de A Coruña con libros hasta en el techo: 'Aquí dentro parece que estás en un submarino
- Tercer cambio en el proyecto de la estación de tren de A Coruña: mismo presupuesto y 7 meses más de obra
- Alejandro Sanz siempre triunfa en A Coruña
- El Centro Comercial Cuatro Caminos de A Coruña suma una nueva oferta a su zona de restauración