La odisea de realizar prácticas de autoescuela en A Coruña: listas de espera de seis meses y efecto embudo por los exámenes

Los alumnos de autoescuelas en A Coruña enfrentan dificultades para realizar prácticas de coche por una situación de bloqueo en el sector, en medio de la temporada de verano. Por un lado, los clientes que buscan superar el examen práctico deben aguantar hasta seis meses de lista de espera para comenzar con su aprendizaje. Los casos de personas interesadas en realizar prácticas de reciclaje, aquellas destinadas a recuperar soltura con guía de un profesional, quedan paralizados o, directamente, las empresas dejan de ofrecer ese servicio. Diferentes autoescuelas coruñesas señalan a las oficinas de Tráfico por esta situación, ya que la falta de examinadores ha "generado un embudo" en las pruebas.

"El examinador en un aula de pruebas teóricas vigila a más alumnos de los que luego pueden atenderse en la parte práctica. Todas las mañanas, en Tráfico se realiza un examen teórico cada media hora. Eso es un importante número de inscritos cada día. Sin embargo, una prueba práctica necesita solo esa misma media hora para un solo alumno y las plazas para cada día son mucho más limitadas. Además, las pruebas prácticas suceden en plazos de diez a quince días. Así se ha generado un embudo y el bloqueo como consecuencia", explican desde autoescuela San Martín.

Este establecimiento coruñés admite que, en su caso, la lista de admisión para nuevos alumnos ahora es de seis meses, después de sucesivas ampliaciones de plazo. Se prioriza a los ya matriculados, por lo que las prácticas de reciclaje tampoco figuran en su oferta desde hace poco tiempo. La decisión se tomó ante la urgencia entre los clientes que buscan sacar su licencia de conducir. En el sector, la tónica más frecuente es la de poner en espera la llegada de nueva clientela. Entre los matriculados, la sensación que más se repite es "el descontento".

"La pescadilla que se muerde la cola"

"La situación es como una pescadilla que se muerde la cola. No solo por los examinadores, también por los preparadores. Si seguimos teniendo a alumnos para el teórico pero no podemos llevarlos a examinarse del práctico, no se arregla la situación. Entre el alumnado hay miedo a esperar porque hablamos de un sistema que tiene plazos y topes límites. El aprobado del teórico dura dos años, que es mucho tiempo, pero cada persona tiene la disponibilidad que tiene y cada caso es cada caso", detallan desde la autoescuela Vialia.

En varios de los establecimientos contactados, las ofertas de matrícula incluyen solamente las clases teóricas, el material didáctico y las tasas relativas al examen. El precio de los bonos prácticos van aparte y oscilan y ofrecen sesiones desde 25 a 38 euros por 45 minutos de dirección. Esta tarifa aumenta en el caso de los clientes interesados en las prácticas de reciclaje, al ser menor número. En autoescuelas como Samín o Marte, que sí mantienen un cupo abierto para este servicio, los precios son 28 y 35 euros, respectivamente.

"Al no ir a examen, no urge nuestro caso", expone una conductora con carnet interesada en contratar unas prácticas reciclaje. "Muchos alumnos ya están matriculados y tienen preferencia en el orden de recibir clases. Llevo muchos años sin conducir y nunca llevé el coche por A Coruña. Necesito recuperar soltura para volver a conducir con seguridad", detalla.

Cursos de recuperación de puntos

Los cursos de recuperación de puntos son módulos que no se ofrecen en todas las autoescuelas de A Coruña, en parte por "acumulación de trabajo", como explican desde la autoescuela San Martín, que sí cuenta con este servicio. Actualmente, te existen dos modalidades de estos cursos y aunque no incluyen como requisito pasar de nuevo un examen, siempre están sujetos a inspección de Tráfico.

Uno de estos cursos, con el que se recuperan cuatro puntos, no obliga a realizar clases prácticas. El curso de conducción segura y eficiente, con el que se recuperan dos puntos por coche y dos por moto, sí cuentan con unas horas de conducción acompañada. En cualquier caso, el embudo no afecta a estos módulos, ya que se realizan al margen de Tráfico y, como máximo, cada interesado puede realizarlo cada dos años.

Desde autoescuela Vialia señalan que la saturación que vive el sector afecta a otro servicio minoritario, "pero importante para quien lo necesita". Se trata de las horas de conducción para combatir la amaxofobia, el miedo intenso, irracional y persistente a la conducción. Esta condición limita la independencia diaria y puede generar episodios de ansiedad severa, ataques de pánico y taquicardia. Para rehabilitar a estos conductores, las autoescuelas ofrecen prácticas de circulación y maniobra en entornos controlados y bajo circunstancias concretas. Sin embargo, debido a la demanda para permisos de conducción, también ha quedado en segundo plano, al igual que las prácticas de reciclaje.