El polígono de Vío en A Coruña vuelve a arder tras la detención de una persona por provocar un incendio este jueves

Los Bomberos de A Coruña se desplazaron de nuevo este viernes al polígono de Vío tras declararse otro incendio en la zona. El aviso se recibió alrededor de las 16.00 horas, y por el momento, se desconoce el alcance del fuego. El incendio no guarda relación con el incendio provocado durante la jornada anterior, ya que el detenido continúa en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial.

El nuevo suceso se produce después de la Policía Nacional detuviese a un hombre que sospechoso de provocar dos conatos de incendio distantes entre sí. El investigado fue localizado cuando huía a pie del lugar tras ser visto por varios testigos.

Descubierto por los vecinos

Pocos minutos después de las diez de la noche, vecinos del lugar alertaron de que una persona trataba de provocar dos fuegos, distantes entre sí, que finalmente afectaron a una superficie aproximada de 400 y 300 hectáreas cada uno, según indica la Policía Nacional.

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Según el parte de los bomberos de las últimas horas, al lugar se trasladaron con un vehículo forestal cinco efectivos de A Coruña, que lograron controlar el primer de los focos hasta la llegada de los agentes forestales de la Xunta, que completaron las labores de extinción.