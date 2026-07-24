Las propuestas de A Coruña para disfrutar del eclipse: veto a la Torre y cuatro alternativas para acoger a 270.000 personas

El Ayuntamiento de A Coruña propone excluir el entorno de la Torre de Hércules y las islas de San Pedro como miradores durante el eclipse del 12 para preservar el valor natural y patrimonial de los espacios, además de garantizar la seguridad ciudadana. Este anuncio llega después de la reunión en la Subdelegación del Gobierno sobre el dispositivo de seguridad coordinado junto a los representantes de Protección Civil de A Coruña, Policía Nacional, Guardia Civil, Guardia Civil de Tráfico y de la Policía Nacional Adscrita. El objetivo del encuentro fue progresar en el plan coordinado en la ciudad porque "se espera una de las mayores concentraciones de personas de la provincia" esa tarde, según informa el órgano.

"É fundamental para ofrecer unha resposta eficaz en materia de seguridade, mobilidade e atención ás emerxencias", expresó el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde. Debido a que A Coruña se sitúa dentro de la franja de totalidad del eclipse, la previsión de "elevadísima afluencia de visitantes" lleva a las instituciones a coordinarse para permitir la experiencia del eclipse "con todas as garantías".

En esta línea, el Ayuntamiento de A Coruña propuso en la reunión varios espacios de gran capacidad para la observación del eclipse. Por un lado, el entorno de la Casa de los Peces, con una capacidad estimada para 100.000 personas, la misma cantidad estimada que en la zona del Ascensor del Portiño. En el monte de San Pedro, donde se cerrará el acceso a los vehículos, se calcula un aforo máximo de 40.000 personas. Y, en conjunto, el área del castillo de San Antón, el Náutico y O Parrote podrán dar cabida a 30.000 personas. Como parte del plan de observación del eclipse, el Gobierno municipal recomendará varios miradores en los barrios a través de su aplicación web.

Además, pocas horas después tendrá lugar el máximo de la lluvia de estrellas de las Perseidas, incrementando el atractivo turístico y científico de esta cita.

Medidas de seguridad

A lo largo de la reunión se analizaron los principales retos para la jornada, entre los que destacan la movilidad, la regulación del tráfico, la seguridad ciudadana y la coordinación de los servicios de emergencias. La Guardia Civil de Tráfico reforzará el dispositivo en las carreteras de la provincia con un incremento de efectivos que se distribuirán de manera dinámica, en función de la evolución del tráfico y de las necesidades.

El Ayuntamiento habilitará un Puesto de Mando Avanzado en la Coraza, en el paseo marítimo, siguiendo el ejemplo de la celebración de San Juan, al igual que la Policía Nacional. El eclipse coincide con otro gran evento, el Trofeo Teresa Herrera, con partido ese mismo día y para el que se prevé una gran asistencia. Por ese motivo, el dispositivo de seguridad contará además con un plan especial de tráfico adaptado al entorno deportivo.

Durante la reunión en la Subdelegación de Gobierno se insistió en la necesidad de seguir rigurosamente las recomendaciones de seguridad para evitar lesiones oculares. Las autoridades insisten en no mirar nunca directamente al Sol sin protección homologada. Para observar el eclipse es imprescindible utilizar gafas específicas que cumplan la norma ISO 12312-2:2015, cuenten con marca CE auténtica e indiquen claramente el fabricante y las instrucciones de uso. Incluso utilizando estas gafas, las instituciones recomiendan que cada observación no supere un minuto y que el tiempo acumulado de exposición no exceda los tres minutos.

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Según los datos del Instituto Geográfico Nacional, 59 de los 93 municipios de la provincia de A Coruña podrán observar el eclipse en su totalidad, mientras que en los 34 restantes será parcial. En el conjunto de Galicia, cerca del 56 % del territorio se situará dentro de la franja de totalidad. El fenómeno comenzará alrededor de las 19:31 horas, alcanzará el máximo de la totalidad a las 20:28 horas y finalizará a las 21:22 horas, con una duración aproximada de 1 hora y 51 minutos. Se prevé una elevada intensidad de tráfico antes y después del eclipse, especialmente en las zonas costeras y miradores con mayor capacidad.