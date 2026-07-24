Un restaurante de A Coruña, en la ruta de locales recomendados por Hijos de Rivera para ver el eclipse

El eclipse total de sol que cubrirá el cielo en la tarde del próximo 12 de agosto reunirá a miles de personas en lugares estratégicos que permitan el mejor seguimiento del excepcional fenómeno astronómico que será visible por primera vez en el último siglo. Hoteles, restaurantes, locales de playa… Muchos de ellos están situados en algunos de estos puntos con mayor visibilidad del eclipse en el norte de España, por lo que Corporación Hijos de Rivera acaba de elaborar una ruta que suma siete de estos enclaves en Galicia, en la que incluye al restaurante Árbore da Veira de A Coruña, por su privilegiada localización en el monte de San Pedro.

De la mano de Rivera Reposada, esta selección de locales invitarán a clientes y visitantes a vivir la experiencia más esperada del año desde su ubicación privilegiada regalando gafas homologadas para observar el eclipse de forma segura y que puedan vivir este esperado acontecimiento de forma segura mientras disfrutan de una cerveza Rivera Reposada.

“No podemos decidir cuándo ocurre un eclipse, pero sí cómo queremos vivirlo. En Rivera Reposada creemos que los grandes momentos son aquellos que se comparten alrededor de la hostelería y de una buena cerveza. Por eso hemos querido estar presentes en una ocasión tan especial como esta, convirtiéndola en una experiencia para disfrutar juntos”, señala Ingrid Arroyo, Brand Manager de Rivera Reposada.

La compañía cervecera indica que reforzará con una campaña específica la visibilidad de cada establecimiento que forma parte de la ruta de locales. Además del Árbore da Veira, en ella se incluyen establecimientos como O Semáforo, en el Faro de Fisterra; Taberna Ariete, junto al Faro de Lariño; Mesón Eiravella y Os Loureiros, ambos en San Andrés de Teixido; así como Taberna Hermanos Bouza, en Cedeira; y el Faro de Illa Pancha, en Ribadeo, punto de partida de toda la iniciativa.