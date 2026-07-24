Menos de 15 euros en pleno Juan Flórez: el restaurante de A Coruña en una antigua imprenta que triunfa con su menú del día

Encontrar menús del día asequibles en A Coruña se ha convertido, para muchos, en una tarea titánica. Especialmente si uno no quiere acercarse -ni sobrepasar- la barrera de los 20 euros y seguir disfrutando de sus dos platos con pan, bebida y postre para marcharse con la barriga llena.

Aunque en la ciudad aún resiste algún local con buenos precios y buenas vistas, como la cafetería del Rectorado, son muchas menos las opciones que conviven en pleno centro neurálgico de la urbe. En el número 85 de Juan Flórez, no obstante, existe aún un restaurante que mantiene un menú del día de comida casera, cuyos platos cambian a diario y que permite comer con menos de 15 euros en el bolsillo.

Hablamos de la Herculina, uno de los restaurantes que más se llena en A Coruña durante los mediodías y que oculta un gran espacio tras su exterior discreto. Tras la entrada, se abren dos plantas que antes ocupaba una antigua imprenta y una cocina abierta de la que salen platos tanto gallegos como internacionales para colmar el apetito del público.

Preparación de la comida en la cocina de La Herculina, en A Coruña. / Instagram/@laherculina

La Herculina, el menú del día de A Coruña que da de comer al centro

Este económico restaurante del centro se ha consolidado como uno de los lugares recomendados para tomar un menú del día en A Coruña. Si bien es cierto que también dispone de platos únicos, durante la semana son muchos los que acuden para disfrutar del 'paquete' gastronómico del local, que funcionó como imprenta al menos desde 1965.

El establecimiento, que también se dedicaba a las bolsas de papel y los timbrados para envolturas en resmas y bobinas, es ahora un moderno espacio conectado por unas escaleras por las que los camareros se afanan en las horas puntas. Cada día el menú es diferente e incluye un primero y un segundo a elegir entre dos opciones, así como una bebida, pan y un café o postre.

El precio total es de 14,90 euros y la comida, según indica el propio local, es casera. Algunas de las opciones con las que uno puede encontrarse son un lomo de cerdo salteado con salsa tonkatsu, crema de calabaza con mascarpone, croquetas de rulo de cabra con cacahuetes y confitura de tomate, o una dorada a la plancha con patatas panaderas que ya ha conquistado a más de un influencer.

La gallega Lucía, conocida en redes como @nosinmiszapas es una de las que acudió por recomendación al lugar, que definió como "un sitio bueno, bonito y asequible para cuando te toque comer fuera de casa". "Aunque por fuera no llama mucho la atención, por dentro supuso un gran descubrimiento por su amplio espacio. El personal fue superatento y, aunque la carta tenía muchas opciones, nosotros fuimos directamente a probar su menú del día", explicó la joven a sus seguidores a través de su cuenta de TikTok.

Allí probó las lentejas vegetales y una tempura de verduras "con un sabor suave que dejaba apreciar la verdura y no solo el rebozado". El risoto de champiñones "cremoso, sabroso y con el toque exacte de champiñón" y el pescado también recibieron alabanzas por parte de la creadora de contenido, que remató el banquete con un postre.

Porque las opciones dulces de la Herculina también son dignas de mención. En su menú diario, se contemplan desde elaboraciones tan emblemáticas como la tarta de la abuela y la carrot cake hasta recetas más exóticas como las fresas maceradas en ron y limón con quenelle de sorbete de lima.