Seguimiento "masivo" de la nueva jornada de huelga en el comercio de la alimentación en la provincia de A Coruña

La nueva jornada de huelga convocada en el comercio de la alimentación en la provincia de A Coruña está teniendo un seguimiento "masivo", según los sindicatos, que apuntan a "tiendas a medio gas" y centros logísticos "sin actividad".

Ante la falta de avances en la negociación, este sábado 25 y el domingo 26 también habrá paros, que convocan los cuatro sindicatos con representación en la mesa de negociación: CIG, UGT, CC.OO. y USO. La plataforma de convenio que demanda la parte social es unitaria.

Según la CIG, este viernes 24, víspera del Día de Galicia y en plena celebración de las fiestas del Apóstol en Santiago, el seguimiento está siendo "masivo", con tiendas "a medio gas" y "sin actividad".

Noticias relacionadas

Este domingo 26 es día de apertura autorizada en el comercio y hay supermercados de localidades pequeñas que abren todos los domingos del año.