El TSXG anula parte de la ordenanza de movilidad de A Coruña por discriminar a los VTC en favor de los taxis

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha declarado nulos tres artículos de la Ordenanza de Movilidad Sostenible de A Coruña al considerar que vulneran la libertad de empresa y discriminan a los vehículos de transporte con conductor (VTC) frente al servicio de taxi. La sentencia estima el recurso presentado por Enol Mobility contra el Concello y la Asociación Local de Trabajadores Autónomos de Auto Taxis Clase A.

El Gobierno local asegura que estudiará la resolución antes de decidir si adopta nuevas medidas o presenta un recurso. "Nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, como siempre dijimos, defendemos al sector del taxi y lo seguiremos haciendo", señala el Concello, que recuerda que ya había advertido de que "las grandes compañías de VTC han llegado para quedarse" y que disponen de "importantes gabinetes jurídicos" que están llevando a los tribunales las regulaciones municipales. "Ahora toca estudiar la sentencia con nuestros servicios jurídicos para ver que posibilidades tenemos y qué pasos debemos dar", añade.

La Sala anula los artículos 20.2, 70.6 y 73 de la normativa municipal, aprobada el 11 de septiembre de 2025. Según los magistrados, mantener estas restricciones supondría establecer de hecho "un monopolio de transporte de viajeros a favor del taxi", pese a que tanto el taxi como los VTC desarrollan actividades económicas sujetas a las normas de libre competencia.

Una prohibición total hasta aprobar otra ordenanza

El tribunal entiende que el artículo 73 impone una prohibición completa e indefinida de la actividad de los VTC hasta que el Concello apruebe una regulación específica. La resolución considera que esta medida resulta desproporcionada y vulnera las libertades de establecimiento y prestación de servicios reconocidas por el derecho de la Unión Europea y la Constitución.

La sentencia cuestiona también el diferente trato aplicado dentro de la zona de bajas emisiones. "Impedir que puedan los VTC recoger o dejar a un pasajero en zona de baja emisión, diferenciando esta actividad frente a la de taxi, sin exponer motivación alguna, es un trato inmotivado y, por ello, discriminatorio", concluye la Sala respecto a los artículos 20.2 y 70.6.

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El TSXG recuerda que los servicios VTC son una actividad regulada y que el Concello no puede impedir su ejercicio sin una justificación suficiente. La resolución todavía no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.