Manuel Turizo detiene su concierto en el Morriña Fest por una pedida de mano
El 'sí quiero' regaló a los presentes el momento cumbre de la noche
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Siempre que un artista hace un guiño al lugar donde actúa establece un vínculo especial con su público, por eso es habitual ver banderas de Galicia ondeando al viento o escuchar un “moitas grazas” en acento ajeno.
En el Morriña Fest, tampoco faltaron los colores del Dépor con los que Manuel Turizo cautivó al público al salir al escenario con una camiseta blanquiazul.
Pero lo que realmente llegó a los corazones de los asistentes fue una pedida de mano durante el concierto.
El artista colombiano detuvo el espectáculo para ceder el protagonismo de la noche a los futuros marido y mujer.
Un ‘sí, quiero’, un beso y un abrazo sellaron un concierto lleno de amor y emoción.
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