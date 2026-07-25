Mejoras de accesibilidad en A Coruña: nueva rampa entre la ronda de Outeiro y la plaza Berta Tapia

El Concello de A Coruña acometerá mejoras de accesibilidad en la calle que conecta la ronda de Outeiro con la plaza Alcaldesa Berta Tapia, con el objetivo de facilitar el paso de personas con movilidad reducida.

En la actualidad, este acceso del barrio de Labañou está configurado por un tramo de escaleras que impide el tránsito de vecinos y vecinas en silla de ruedas, así como la subida y bajada de carritos de bebé. Esto obliga a realizar rodeos de una distancia considerable para salir de la plaza, por ejemplo, a través de la calle Mestre Anta.

El Concello construirá una nueva rampa de acceso entre la ronda de Outeiro y la plaza para salvar el desnivel actual.

Las actuaciones también contemplan la instalación de barandillas de acero inoxidable a lo largo del recorrido de la rampa, la colocación de pavimentos diferenciados, como baldosas podotáctiles que facilitan el tránsito de personas con discapacidad visual, y la creación de una pequeña zona ajardinada junto a la futura rampa.

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Las obras, adjudicadas hace unos días a la empresa López Quinteiro, cuentan con un plazo de ejecución de tres meses a partir del inicio de los trabajos.