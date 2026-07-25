Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Playas de A Coruña: San AmaroAsí es la tercera equipación del DéporIrregularidades en el servicio de atención domiciliaria de CambreAnulada la ordenanza de movilidad por discriminar a los VTCFiestas en las comarcas en directoFiestas de María Pita en directo
instagramlinkedin

Mejoras de accesibilidad en A Coruña: nueva rampa entre la ronda de Outeiro y la plaza Berta Tapia

El objetivo es facilitar el paso de personas con movilidad reducida

Zona en la que se va a instalar la rampa

Zona en la que se va a instalar la rampa / LOC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

RAC

A Coruña

El Concello de A Coruña acometerá mejoras de accesibilidad en la calle que conecta la ronda de Outeiro con la plaza Alcaldesa Berta Tapia, con el objetivo de facilitar el paso de personas con movilidad reducida.

En la actualidad, este acceso del barrio de Labañou está configurado por un tramo de escaleras que impide el tránsito de vecinos y vecinas en silla de ruedas, así como la subida y bajada de carritos de bebé. Esto obliga a realizar rodeos de una distancia considerable para salir de la plaza, por ejemplo, a través de la calle Mestre Anta.

El Concello construirá una nueva rampa de acceso entre la ronda de Outeiro y la plaza para salvar el desnivel actual.

Las actuaciones también contemplan la instalación de barandillas de acero inoxidable a lo largo del recorrido de la rampa, la colocación de pavimentos diferenciados, como baldosas podotáctiles que facilitan el tránsito de personas con discapacidad visual, y la creación de una pequeña zona ajardinada junto a la futura rampa.

Noticias relacionadas

Las obras, adjudicadas hace unos días a la empresa López Quinteiro, cuentan con un plazo de ejecución de tres meses a partir del inicio de los trabajos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Inditex financiará la apertura de rutas aéreas de A Coruña a Lisboa, París, Londres y Estambul
  2. El rincón más inglés de A Coruña es una floristería al aire libre y lo cultiva una vecina de A Zapateira: 'A veces empiezo a las diez y salgo a las once de la noche
  3. Gran expectación en la Torre de Hércules por el aterrizaje del Pesca 2 en la Rosa dos Ventos para evacuar a una persona
  4. La librería de A Coruña con libros hasta en el techo: 'Aquí dentro parece que estás en un submarino
  5. Tercer cambio en el proyecto de la estación de tren de A Coruña: mismo presupuesto y 7 meses más de obra
  6. La cafetería de A Coruña que marcó la infancia de Martiño Rivas: 'Si ibas a tomar un zumo, un Cola Cao y un sándwich, sentías que habías triunfado en la vida
  7. Alejandro Sanz siempre triunfa en A Coruña
  8. Un bulo de WhatsApp provoca el caos en Bicicoruña: 50 bicicletas eléctricas quedan fuera de servicio

Mejoras de accesibilidad en A Coruña: nueva rampa entre la ronda de Outeiro y la plaza Berta Tapia

Deporte y creatividad en las alturas: las escuelas de disciplinas aéreas que triunfan en A Coruña como "segunda terapia"

Deporte y creatividad en las alturas: las escuelas de disciplinas aéreas que triunfan en A Coruña como "segunda terapia"

La remodelación de los Cantones en A Coruña reducirá a la mitad el espacio para coches

La remodelación de los Cantones en A Coruña reducirá a la mitad el espacio para coches

Así será el servicio especial de buses en las fiestas de María Pita: líneas de refuerzo, itinerarios y horarios

Así será el servicio especial de buses en las fiestas de María Pita: líneas de refuerzo, itinerarios y horarios

Manuel Turizo detiene su concierto en el Morriña Fest por una pedida de mano

Manuel Turizo detiene su concierto en el Morriña Fest por una pedida de mano

El orgullo de los bañistas de San Amaro por un rincón que sienten suyo: "La playa la cuidamos nosotros"

El orgullo de los bañistas de San Amaro por un rincón que sienten suyo: "La playa la cuidamos nosotros"

Mostrart convierte los Jardines de Méndez Núñez de A Coruña en la capital de la artesanía gallega

Mostrart convierte los Jardines de Méndez Núñez de A Coruña en la capital de la artesanía gallega

Cuatro detenidos, uno en A Coruña, por robar con violencia a creadores de contenido audiovisual en internet

Cuatro detenidos, uno en A Coruña, por robar con violencia a creadores de contenido audiovisual en internet
Tracking Pixel Contents